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Bu kasaba kedilere tahsisli

Samsun'da Güçten Düşmüş Sahipsiz Hayvan Bakım Merkezi içerisinde 20 dönümlük alan üzerine kurulu 'Kedi Kasabası', sokak kedilerine yuva oluyor. 150 kedinin yaşadığı kasabada, bungalov evler, kedi köprüsü, tırmanma ve beslenme alanları bulunuyor

Bu kasaba kedilere tahsisli
DHA

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Güçten Düşmüş Sahipsiz Hayvan Bakım Merkezi’nin yer aldığı 10 dönümlük bir alanı, 2 yıl süren çalışmanın ardından 'Kedi Kasabası'na dönüştürdü. Alana, kedilerin tekli ya da çoklu halde kalabilecekleri ahşap barınaklar yerleştirildi.

DHA'nın haberine göre kasabada kedilere özel, bungalov evler, kedi köprüsü, oyun ve tırmanma alanları, toplu yaşam ile beslenme alanları da yapıldı. 2017 yılında alanın genişliği 20 dönüme çıkarıldı. Sokak kedileri, tesise getirilerek önce kısırlaştırılıp ardından alışma dönemini geçirecekleri bölüme yerleştirilip ihtiyaçları karşılanmaya başlandı.

Kasabada şu an 150 kedi yaşarken pandemi nedeniyle vatandaşların ziyaretine ara verildi. Her detayın düşünüldüğü keyifli bir ortamda yaşam süren kasabadaki her bir kedi kayıt altına alınırken, sahiplendirme çalışmaları da bir yandan yapılıyor.

'KEDİLERİN KONFORLARI DÜŞÜNÜLDÜ'

Veteriner Hekim Faruk Kan, 20 dönümlük bir arazi üzerinde kurulu Kedi Kasabası'nın kedilerin tüm konforu ve gereksinimlerinin düşünülerek hazırlandığını belirterek "İlçe belediyelerinden güçten düşmüş tedaviye ihtiyacı olan sahipsiz kedilerimiz buraya getirildiklerinde öncelikle gerekli tedavileri yapıldıktan sonra kısırlaştırılıp bu alana bırakılıyorlar. Bu alanda kedilerimiz için oyun grupları var, köprüler, merdivenler ahşap kulübeler var. Burada diledikleri gibi hayatlarını devam ettirebiliyorlar. Ayrıca burada sahiplendirme yapabiliyoruz. Normal zamanda ziyaretçilerimize de açık ancak pandemi nedeniyle şu an ziyaretçi kabul edemiyoruz. Hemen hemen her gün kedilerimize sahiplendirme yapıyoruz. Pandemi sürecinde bu sayının artacağına da inanıyoruz" şeklinde konuştu.

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