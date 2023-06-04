Son dakika: Bu kez 2 hafriyat kamyonu birden makas attı!

DHA

Tuzla'da trafikte makas atarak ilerleyen iki hafriyat kamyonu aynı şeritte hareket halinde olan diğer sürücülere zor anlar yaşattı. DHA'da yer alan habere göre o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Tuzla Akfırat mevkisinde Göçbeyliği Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, birbirleri ile yarışan iki hafriyat kamyonu şoförü, akan trafiğe rağmen yolda makas atarak ilerlemeye başladı.