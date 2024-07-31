Bu merkez ziyaretçileri 9 bin yıl öncesine götürüyor

"TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK AHŞAP KONSTRÜKSİYONLU KAMU BİNASI"

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezi’nde ziyaretçiler, teknolojik ortamda 9 bin yıl öncesine giderek neolitik dönemi deneyimliyor. Merkezin sorumlusu arkeolog Gülsün Ergen, "Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezi, tamamen ahşap olmasıyla Türkiye’nin en büyük ahşap konstrüksiyonlu kamu binasıdır. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile imzalanan ortak protokolle Çatalhöyük ören yerinin uluslararası tanınmasında çok büyük bir etkiye sahiptir. Merkezde sergi salonları var. Bu salonlarda interaktif ekranlar yer alıyor.