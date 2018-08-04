Özellikle yaz aylarında market ve pazarlarda kolaylıkla bulunabilen kırmızı meyveler, sağlıklı ve lezzetli olmasının yanı sıra aynı zamanda ilaç gibi her derde deva. Yazın gözdesi olan bu meyvelerin aynı zamanda antioksidan bakımından zengin olduğunu söyleyen Uzm. Dyt. Mine Şenarslan Toraman aynı zamanda birçok hastalığa da iyi geldiğini açıkladı.



İHA'nın haberine göre, konuşmasına, ahududu, yabanmersini ve böğürtlenin faydalarına değinerek başlayan Mine Şenarslan Toraman, “İçerisindeki antioksidan maddeler sayesinde kan şekerini düşürücü etkileri var. Hem bağışıklık sistemini güçlendirmesi hem de bağırsakların düzenli çalışmasına yardımcı olması da birçok kişinin tercih etmesine neden oluyor. Kansere yol açan tehlikeli hücreleri engellemeleriyle de bilinen bu meyveler, vücudun kardiyovasküler hastalıklara (kalp damar hastalıkları) karşı da önlem almasını sağlıyor. Alzheimer ve yaşlılıktan kaynaklanan hastalıklara da birebir diyebiliriz.” şeklinde konuştu.

En çok tercih edilen 5 kırmızı meyve hakkında bilgiler veren Beslenme ve Diyet Uzmanı Mine Şenarslan Toraman her bir meyveyi tek tek anlatırken, “Böğürtlen kanser yapıcı kötü hücrelerin çoğalmasını engellerken aynı zamanda hafıza problemlerine de fayda sağlıyor ve ağız içi yaralarda da böğürtlen kullanılmakta. Başka bir önemli meyvemiz de yabanmersini. Diğer meyvelere oranla yoğun miktarda anti-oksidan madde içermesi ile bilinen yabanmersini bu özelliğiyle kanser hücrelerini uzaklaştırıcı etkiye sahip. Yağlı bileşiklerin vücuttan atılmasına yardımcı olurken sodyum ve omega 3 açısından zengin olması sayesinde damar sertliği oluşumunu da engellediği biliniyor. Bir diğer meyve çilek, yazın en çok tercih edilen kırmızı meyvelerden. C, B ve K vitamini açısından oldukça zengin ve fosfor içeriği ile birlikte de oldukça yararlı olan bu meyve, çocukların görüntüsü ve tadı bakımından en çok tercih ettikleri meyvelerden biri. Gözde meyvelerden olan kırmızı üzüm ise posa ve lif içeriği yüksek olduğu için günlük almamız gereken posa ve lif miktarının bir kısmını karşılayabiliyor. Aynı zamanda hazmı kolaylaştırıcı etkiye sahip olan kırmızı üzüm kabızlığı gidermeye de yardımcı oluyor.” ifadelerini kullandı.



Kırmızı meyvelerin öğün aralarında süt, yulaf, kuruyemiş gibi besinlerle birleştirilerek tüketilebileceğini belirten Mine Şenarslan Toraman, “Eğer tatlı ihtiyacımız varsa kahvaltılarda bir avuç, yaklaşık 10 -15 tane kadar, bu saydığım meyvelerden tüketilebilir. Ya da ara öğünlerde süt ve süt ürünleriyle birlikte yine bir avuç kadar tüketilebilir.” şeklinde konuştu.



Toraman, meyvenin suyunu çok önermediklerini belirterek, “Posası gidiyor ve geriye sadece şekerli su kalıyor. Bu durumun da kan şekerini çok hızlı yükselmesine neden olabileceği göz önünde bulundurulup meyvenin taze halinin tüketilmesi çok daha sağlıklı olur.” şeklinde konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ