Bu nasıl evlat! Sokakta sopayla dövdü

DHA

İstanbul Sultangazi'de cezaevinden çıktığı öğrenilen bir kişi, sopayla babasını sokak ortasında dövdü.

Olay, geçen pazartesi günü saat 17.00 sıralarında Sultançiftliği Mahallesi Eski Edirne Asfaltı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, cezaevinden çıktığı öğrenilen bir kişi, elindeki sopayla babasını yol ortasında öldüresiye dövdü. Oğlu tarafından darp edilen adamın yardımına çevredeki vatandaşlar koştu.

OĞLUNDAN ŞİKÂYETÇİ OLDU

Araya giren vatandaşlar, adamı olay yerinden uzaklaştırdı. Olay yerinin yakınında bulunan özel bir hastaneye giden baba, daha sonra polis merkezine giderek oğlundan şikâyetçi oldu.

DEHŞET ANLARI KAMERADA

Yaşanan dehşet anları ise bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, trafiğin yoğun olduğu bir saatte bir kişinin elindeki sopayla babasına saldırdığı görülüyor. Defalarca babasını sopayla darp eden kişi, araya giren vatandaşların durdurulması görüntülere yer aldı.