Bu sakız bir ay çiğnenebiliyor! Fiyatı altınla yarışıyor

Sivas ve Malatya çevresinde kenger bitkisinin kök kısmından elde edilen Kenger sakızının fiyatı altınla yarışıyor.

Kenger sakızının toptan kilogram fiyatı 800 lirayı buluyor. Sakızın toplanmasının güç olması, toplayan kişi sayısının az olması ve bahar aylarının yağışlı geçmesinden dolayı fiyatının yüksek olduğu ifade ediliyor.

Sivas'ta kenger satışı yapan esnaflardan İbrahim Güler, kenger sakızına yurt içinden ve yurt dışından çok sayıda vatandaşın talepte bulunduğunu belirterek sakızın kendi suyu ile bir yıl muhafaza edebildiklerini söyledi.

Güler, "Kenger sakızı genelde Malatya'nın Darende ilçesinde ve Gürün ilçesinde bulunan bir bitkidir. Yaz aylarında insanlar köylerde kenger sakızı toplamak ile meşgul olur. Kenger sakızı, kenger bitkisinden elde edilir. Kenger bitkisi, haziran- temmuz aylarında havaların ısınmasıyla birlikte kurur ve kuruyan yerlerinin kesilmesiyle kökünden süt akar. Akan süt belli bir süre sonra donar ve kenger sakızı ortaya çıkmış olur" dedi.