Habertürk’ten Nihat Uludağ’ın haberine göre, Van Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine bir kamyonu durdurdu.



Üzeri branda ile örtülmüş kamyonun kasasından Afganistan, Pakistan, Bangladeş, Myanmar ve Hindistan olmak üzere 133 kaçak göçmen gözaltına alındı. Operasyonda göçmen kaçakçılığı yapan R.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, kaçak göçmenler ülkelerine sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine teslim edildi.