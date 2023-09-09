Bu şekilde uyumak karakteriniz hakkında ipuçları veriyor! Uyku şekliniz kişiliğiniz hakkında ne söylüyor?

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Bir çalışmada 1000 katılımcı arasında altı farklı uyku pozisyonunu analiz eden Idzikowski, bacaklarınız düz bir şekilde altınıza uzatılmış ve kollarınız yanlarınıza sabitlenmiş şekilde sırt üstü yatmayı "asker pozisyonu" olarak adlandırıyor.

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"Hepimiz uyanıkken beden dilimizin farkındayız ama ilk kez bilinçaltı duruşumuzun bizim hakkımızda ne söylediğini görebildik. İlginç olan şu ki, duruşun arkasındaki profil genellikle bizim düşündüğümüzden çok farklı." diye paylaştı.