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'Bu Son Şansınız Mı?' Salt'ta

SALT’ın, iklim değişikliğinin insana ve dünyaya etkilerine dikkati çekme amaçlı 'Bu son şansımız mı?' gösterim programının 2021 seçkisi, Güney Afrika, Norveç, Fransa, Kanada, Bolivya ve Balkanlardan on belgesel filmi bir araya getiriyor. Program yedinci yılında 2019 yapımı One Table Two Elephants [Bir Masa İki Fil] filminin bir haftalık Türkçe altyazılı gösterimiyle 26 Nisan’da saltonline.org’da başlıyor.

'Bu Son Şansınız Mı?' Salt'ta

SALT’ın, iklim değişikliğinin insana ve dünyaya etkilerine dikkati çekme amaçlı Bu son şansımız mı? gösterim programının 2021 seçkisi, Güney Afrika, Norveç, Fransa, Kanada, Bolivya ve Balkanlardan on belgesel filmi bir araya getiriyor. Yedinci yılında Garanti BBVA desteğiyle gerçekleştirilen program, 2019 yapımı One Table Two Elephants [Bir Masa İki Fil] filminin bir haftalık Türkçe altyazılı gösterimiyle 26 Nisan’da saltonline.org’da başlıyor.

Mossville: When Great Trees Fall (Mossville: Ulu Ağa&ccedil;lar Devrildiğinde)
Mossville: When Great Trees Fall (Mossville: Ulu Ağaçlar Devrildiğinde)

Gezegenimiz ısınıyor, okyanuslar asitleniyor, deniz seviyesi yükseliyor; iklim değişikliği nedeniyle ekosistemler zarar görürken biyoçeşitlilik hızla azalıyor. İklim kriziyle ilgili süregelen sorunlar ve çözüme yönelik çabalar, haberlerin yanı sıra belgesel yapımlarla geniş kitlelere ulaşıyor. Bu son şansımız mı? seçkisinde bu yıl, insanlar, hayvanlar, doğa ve şehrin uyum içerisinde nasıl bir arada var olabileceği sorusuna yanıt arayan filmler yer alıyor. Bir gençlik grubu dans ve müzik aracılığıyla şehirlerinin ekolojik yapısını korumaya çalışırken, bambaşka bir coğrafyadan bir topluluk köklerine sahip çıkarak geleceği inşa etmenin yollarını arıyor. Büyük Okyanus’un ortasında küçük bir ada ülkesinin verdiği iklim mücadelesi, dünyanın diğer ucunda karşılık buluyor. Bireysel, toplumsal ya da kurumsal olması fark etmeksizin; bugün yaptığımız seçimlerin yarınımızı tayin edeceği bilinci giderek artıyor.

Longyearbyen, a Bipolar City (Longyearbyen: İki Kutuplu Şehir)
Longyearbyen, a Bipolar City (Longyearbyen: İki Kutuplu Şehir)

SALT ve Garanti BBVA, Bu son şansımız mı? programıyla iklime dair sorular soran, aciliyet gerektiren meselelere odaklanan, geleceğimiz için olası çözümleri araştıran ve toplumsal farkındalık oluşturan filmleri 26 Nisan'da Türkiye’nin her yerinden ücretsiz erişime açıyor. Her filmin bir hafta boyunca saltonline.org’da altyazılı olarak sunulacağı programın, iklim ve ekolojik kriz üzerine düşünmeyi ve tartışmayı teşvik eden bir konuşma serisiyle sürmesi planlanıyor. Bilim insanları, akademisyenler, araştırmacılar ve sivil toplum örgütü temsilcilerini buluşturacak bu sohbetlerin, Kasım ayında İskoçya’nın Glasgow şehrinde toplanacak Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP26) ile eş zamanlı yapılması için çalışmalar devam ediyor.

Bu son şansımız mı? kapsamında yedi yılda 50’den fazla filmin gösterildi

SALT Araştırma ve Programlar Direktörü Meriç Öner, SALT’ta düzenlenen iklim konulu programların, kurumun güncel soruları kamuyla ve paydaşlarıyla müzakere etme yaklaşımının bir çıktısı olduğunu ifade etti. SALT’ın, dünyaya karşı bir sorumluluk bilinciyle eğildiği konu, onuncu yılında ayrıca, SALT Beyoğlu’nda yer alan İKLİMCİL: Mevsimler Sürüklenirken sergisinde gıda odağında irdeleniyor. Londra merkezli Cooking Sections tarafından hazırlanan sergide, yeme içme alışkanlıklarımızın çevreye olumsuz etkileri, güncel fikir ve öneriler eşliğinde sunuluyor.

One Table Two Elephants (Bir Masa İki Fil)
One Table Two Elephants (Bir Masa İki Fil)

Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Işıl Akdemir Evlioğlu, “SALT’ın Bu son şansımız mı? programının destekçisi olmaktan mutluluk duyuyoruz. 10 haftalık bir film ve konuşmalar serisinden oluşan bu programın da en büyük küresel krizlerden olan iklim değişikliği hakkında kamuoyunda farkındalık yaratacağına inanıyoruz.” dedi.

Bu son şansımız mı? 2021 programı, SALT’tan Fatma Çolakoğlu tarafından hazırlandı.. 26 Nisan-4 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek programdaki filmler, birer hafta süreyle saltonline.org’da yayında kalacak.. Bütün filmler, orijinal dilinde Türkçe ve İngilizce alt yazılı olarak gösterilecektir.

"Bu son şansımız mı?" Gösterim Programı

26 Nisan-4 Temmuz 

saltonline.org 

 

26 Nisan-2 Mayıs

Jacob von Heland ve Henrik Ernstson, One Table Two Elephants [Bir Masa İki Fil], 2019

 

3-9 Mayıs

Miha Avguštin, Rožle Bregar ve Matic Oblak, The Undamaged [El Değmemiş], 2018

 

10-16 Mayıs

Alexander Glustrom, Mossville: When Great Trees Fall [Mossville: Ulu Ağaçlar Devrildiğinde], 2019

 

17-23 Mayıs

Pieter Van Eecke, Samuel in the Clouds [Samuel Bulutlarda], 2016

 

24-30 Mayıs

Matthieu Rytz, Anote’s Ark [Anote’nin Gemisi], 2018

 

31 Mayıs-6 Haziran

Jörg Adolph ve Jan Haft, Das geheime Leben der Bäume [Ağaçların Gizli Yaşamı], 2020

 

7-13 Haziran

Manuel Deiller ve Nina Ardoin, Longyearbyen, a Bipolar City [Longyearbyen: İki Kutuplu Şehir], 2016

 

14-20 Haziran

Meng Han, Smog Town [Dumanlı Kasaba], 2019

 

21-27 Haziran

François-Xavier Drouet, Le temps des forêts [Ormanların Zamanı], 2019

 

28 Haziran-4 Temmuz

Clement Guerra ve Sophie Guerra, The Condor and the Eagle [Akbaba ile Kartal], 2019

 

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