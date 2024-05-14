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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bu vahşetin sonu gelmiyor! "Ya benimsin ya da kara toprağın!" - Son haberler

        Bu vahşetin sonu gelmiyor! "Ya benimsin ya da kara toprağın!"

        Aydın'da, kısa süre önce eşinden ayrılan 48 yaşındaki Aylin Pekin, kendisine karşılıksız aşık olup, rahatsız ettiği için şikayette bulunduğu 50 yaşındaki Mehmet Şah Yeşilova tarafından evinin önünde tabancayla öldürüldü. Kaçan cani, polis tarafından yakalandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.05.2024 - 11:40 Güncelleme: 14.05.2024 - 11:40
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        "Ya benimsin ya da kara toprağın!"
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        Aydın'ın Sultanhisar ilçesine bağlı Atça Mahallesi'nde yaşayan ve eşinden bir süre önce boşanan bir çocuk annesi Aylin Pekin (48), iddiaya göre, kendisine karşılıksız aşık olan Mehmet Şah Yeşilova'nın (50) sürekli rahatsız etmesi üzerine polise şikayette bulundu.

        KADININ EVİNE GİDİP BEKLEMEYE BAŞLADI

        DHA'da yer alan habere göre şikayetin ardından Yeşilova, dün saat 22.00 sıralarında Pekin'in evinin önüne gidip, beklemeye başladı.

        EVDEN ÇIKINCA PEŞ PEŞE TETİĞE BASTI

        Pekin'in evden çıktığı sırada Yeşilova, tabancayla peş peşe ateş etti. Vücudunun çeşitli yerlerine 3 kurşun isabet eden Pekin, kanlar içinde yere yığılırken, Yeşilova kaçtı.

        OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Aylin Pekin'in hayatını kaybettiği belirlendi.

        CENAZESİ ADLİ TIPA GÖNDERİLDİ

        Pekin'in cansız bedeni polis ve savcının olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

        KATİL ZANLISI GÖZALTINA ALINDI

        Jandarma olayın ardından kaçan Mehmet Şah Yeşilova'yı Atça Mahallesi çıkışında yakalayıp, gözaltına aldı. Jandarma, Yeşilova'yı olay yerinin sorumluluk alanları dışında olması nedeniyle polise teslim etti. Polis, Aylin Pekin'in öldürülmesiyle ilgili soruşturma başlattı.

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        #Aydın
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