Bu vahşetin sonu gelmiyor! "Ya benimsin ya da kara toprağın!" - Son haberler

Bu vahşetin sonu gelmiyor! "Ya benimsin ya da kara toprağın!" - Son haberler

Bu vahşetin sonu gelmiyor! "Ya benimsin ya da kara toprağın!" Aydın'da, kısa süre önce eşinden ayrılan 48 yaşındaki Aylin Pekin, kendisine karşılıksız aşık olup, rahatsız ettiği için şikayette bulunduğu 50 yaşındaki Mehmet Şah Yeşilova tarafından evinin önünde tabancayla öldürüldü. Kaçan cani, polis tarafından yakalandı

Demirören Haber Ajansı Giriş: 14.05.2024 - 11:40 Güncelleme: 14.05.2024 - 11:40 facebook

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