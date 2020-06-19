Bu yıl dijital olacak

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Her yıl Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile Film Yönetmenleri Derneği'nin ortaklaşa gerçekleştirdiği Film Yapım Yönetim Atölyesi'nin yedincisi bu yıl pandemi nedeniyle dijital platformlar aracılığı gerçekleştirilecek. Kültür Turizm Bakanlığı bünyesinde sürdürülen Sinema Destekleme Fonunu'ndan destek alan uzun Metraj, kısa ve belgesel film ile senaryo geliştirme projelerinin ön hazırlıkları için bir eğitim atölyesi ortamı sağlanmaktadır.

Yapım-Yönetim Akademisi iki aşamadan oluşmaktadır. Birinci aşama genel katılımlı atölyelerdir.

Sinemamızın konusunda deneyimli eğitmenleri aracılığı ile yapılan atölyelerde yapım, yönetim, senaryo, kamera, ses, renk, post prodüksiyon, pazarlama, festival planlaması ile bakanlığa proje teslimi aşamasına kadar tüm konular genel katılımla ele alınıyor. Bu atölyelere tüm proje sahipleri ile birlikte sinema sektöründen herkes katılabiliyor. Sosyal medya üzerinden yapılacak bu oturumlar interaktif olacak.

İkinci aşamada ise her projeye bir danışman atanarak ikili özel görüşmeler gerçekleştirilecektir. Bu aşamada danışman ve proje sahipleri bir araya getirilerek projeye özel çok yönlü inceleme ve önerilerin ortaya çıkmasına ortam sağlanacak. Bu bölüm tamamen projeye özel olacak ve görüşmeler proje sahibiyle danışman arasında kalacak. Sinema Genel Müdürlüğü'nün desteği ile her aşaması ücretsiz olarak gerçekleştirilecek olan bu eğitim ve danışmanlık programı ile projelerin gerçekleştirilme öncesi daha güçlü ve eksiksiz ortaya çıkmasına katkı sağlanmaya çalışılacaktır. Proje ve proje sahibinin özgürlüğüne ve özgünlüğüne asla müdahale etmeden sadece yapmak istediğini daha iyi yapmaya yönelik bir politika uygulanmaktadır.

EĞİTMENLER

Alin Taşçıyan / Festivaller

Metin Bozkurt / Ses Atölyesi

Atalay Taşdiken / Proje Danışmanı

Mustafa Kara / Proje Danışmanı

Biket İlhan / Proje Danışmanı

Muzaffer Hiçdurmaz / Proje Danışmanı

Derviş Zaim / Proje Danışmanı

Necati Şahin / Proje Danışmanı

Ahmet Hızarcı / Post Prodüksiyon Atölyesi

Reis Çelik / Atölye Genel Yönetmeni

Ertuğrul Karslıoğlu / Proje Danışmanı

Rıza Sönmez / Proje Danışmanı

Semir Aslanyürek / Proje Danışmanı

Harun Türkmenoğlu / Görsel Efekt atölyesi

Mehmet Eryılmaz/ Proje Danışmanı

Faysal Soysal / Proje Danışmanı

Sevinç Yeşiltaş / Proje Danışmanı

Gökhan Tiryaki / Kamera Atölyesi

Tevfik Başer / Senaryo Atölyesi

Hakkı Kurtuluş / Proje Danışmanı

Uğur İçbak / Kamera

Mahmut Fazıl Coşkun / Proje Danışmanı

Yamaç Okur / Yapım Atölyesi

Melik Saraçoğlu / Proje Danışmanı