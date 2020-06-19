Bu yıl dijital olacak

Her yıl Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile Film Yönetmenleri Derneği'nin ortaklaşa gerçekleştirdiği Film Yapım Yönetim Atölyesi'nin yedincisi bu yıl pandemi nedeniyle dijital platformlar aracılığı gerçekleştirilecek. Kültür Turizm Bakanlığı bünyesinde sürdürülen Sinema Destekleme Fonunu'ndan destek alan uzun Metraj, kısa ve belgesel film ile senaryo geliştirme projelerinin ön hazırlıkları için bir eğitim atölyesi ortamı sağlanmaktadır.Reis Çelik
Yapım-Yönetim Akademisi iki aşamadan oluşmaktadır. Birinci aşama genel katılımlı atölyelerdir.
Sinemamızın konusunda deneyimli eğitmenleri aracılığı ile yapılan atölyelerde yapım, yönetim, senaryo, kamera, ses, renk, post prodüksiyon, pazarlama, festival planlaması ile bakanlığa proje teslimi aşamasına kadar tüm konular genel katılımla ele alınıyor. Bu atölyelere tüm proje sahipleri ile birlikte sinema sektöründen herkes katılabiliyor. Sosyal medya üzerinden yapılacak bu oturumlar interaktif olacak.
İkinci aşamada ise her projeye bir danışman atanarak ikili özel görüşmeler gerçekleştirilecektir. Bu aşamada danışman ve proje sahipleri bir araya getirilerek projeye özel çok yönlü inceleme ve önerilerin ortaya çıkmasına ortam sağlanacak. Bu bölüm tamamen projeye özel olacak ve görüşmeler proje sahibiyle danışman arasında kalacak. Sinema Genel Müdürlüğü'nün desteği ile her aşaması ücretsiz olarak gerçekleştirilecek olan bu eğitim ve danışmanlık programı ile projelerin gerçekleştirilme öncesi daha güçlü ve eksiksiz ortaya çıkmasına katkı sağlanmaya çalışılacaktır. Proje ve proje sahibinin özgürlüğüne ve özgünlüğüne asla müdahale etmeden sadece yapmak istediğini daha iyi yapmaya yönelik bir politika uygulanmaktadır.Gökhan Tiryaki
EĞİTMENLER
Alin Taşçıyan / Festivaller
Metin Bozkurt / Ses Atölyesi
Atalay Taşdiken / Proje Danışmanı
Mustafa Kara / Proje Danışmanı
Biket İlhan / Proje Danışmanı
Muzaffer Hiçdurmaz / Proje Danışmanı
Derviş Zaim / Proje Danışmanı
Necati Şahin / Proje Danışmanı
Ahmet Hızarcı / Post Prodüksiyon Atölyesi
Reis Çelik / Atölye Genel Yönetmeni
Ertuğrul Karslıoğlu / Proje Danışmanı
Rıza Sönmez / Proje Danışmanı
Semir Aslanyürek / Proje Danışmanı
Harun Türkmenoğlu / Görsel Efekt atölyesi
Mehmet Eryılmaz/ Proje Danışmanı
Faysal Soysal / Proje Danışmanı
Sevinç Yeşiltaş / Proje Danışmanı
Gökhan Tiryaki / Kamera Atölyesi
Tevfik Başer / Senaryo Atölyesi
Hakkı Kurtuluş / Proje Danışmanı
Uğur İçbak / Kamera
Mahmut Fazıl Coşkun / Proje Danışmanı
Yamaç Okur / Yapım Atölyesi
Melik Saraçoğlu / Proje Danışmanı
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