Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin yaklaşık 3 yıldır karşılıklı olarak sürdürdüğü Mudanya-Büyükçekmece seferlerinin sona ereceği duyuruldu.

İHA'nın haberine göre, BURULAŞ'A bağlı Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) internet sitesinden yapılan açıklamada, "BUDO olarak yaklaşık 3 yıldır sürdürdüğümüz Mudanya-Büyükçekmece hattındaki seferlerimiz 21 Nisan Pazar günü gece yarısından sonra yapılmayacaktır. Düzenli olarak bu hatta seyahat eden yolcularımızın "Mudanya-Eminönü" hattını kullanarak İstanbul’a veya Mudanya'ya erişebileceğini hatırlamak isteriz. Bugüne kadar hatta seyahat ederek BUDO hizmeti almış yolcularımıza teşekkür ederiz” denildi.