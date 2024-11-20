BUDO seferleri iptal edildi
Bursa Büyükşehir Belediyesince Bursa ile İstanbul arasında karşılıklı işletilen deniz otobüsünün yarınki bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak
Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) internet sitesinde yer alan duyuruda, yarın 07.00 ile 12.55 saatleri arasında yapılması planlanan Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) karşılıklı 8 deniz otobüsü seferinin iptal edildiği bildirildi.
*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.