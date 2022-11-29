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B﻿uffalo saldırısı: Saldırgan ırkçı cinayet ve terör suçlamalarını kabul etti

ABD’nin New York eyaletindeki Buffalo kentinde düzenlediği ırkçı saldırıda 10 kişiyi öldüren beyaz silahlı saldırgan, cinayet ve terör suçlamalarını kabul etti. Böylece saldırgan, şartlı tahliye olmadan ömür boyu hapis cezasına çarptırılacak

B﻿uffalo saldırısı: Saldırgan ırkçı cinayet ve terör suçlamalarını kabul etti
BBC TÜRKÇE
anma Reuters
Yaşları 32 ila 86 arasında değişen kurbanların tamamı siyahtı.

ABD’nin New York eyaletindeki Buffalo kentinde düzenlediği ırkçı saldırıda 10 kişiyi öldüren beyaz silahlı saldırgan, cinayet ve terör suçlamalarını kabul etti.

Böylece saldırgan, şartlı tahliye olmadan ömür boyu hapis cezasına çarptırılacak. New York eyaletinde ölüm cezası bulunmuyor.

19 yaşındaki katil, Haziran ayında ilk olarak suçlamaları kabul etmemişti.

Yargıç Susan Eagan, “Bunun çok mühim ve müthiş duygusal bir olay olduğunu” anlıyorum dedi.

Yargıç duruşmada tek tek tüm kurbanların adını saydı ve saldırgana ırkları yüzünden öldürüp öldürmediğini sordu. Pek bir duygu göstermeyen saldırgan her bir suçlamaya “evet” yanıtını verdi.

Suçlamalar arasında, birinci derece cinayet, nefret suçuyla cinayet ve nefretin motive ettiği terör bulunuyor.

Saldırgan ayrıca, 14 Mayıs’ta yaşanan saldırıyla ilgili olarak, ölüm cezası verilebilecek federal suçlamalarla karşı karşıya.

Saldırgan, eyalet boyunca 320 kilometre rol yapmış ve New York eyaletinin ikinci büyük kenti Buffalo’da siyahların çoğunlukta yaşadığı bir mahalleye gitmişti.

Askeri kıyafetler giyen saldırgan Payton Gendron, kentteki Tops Friendly Pazarı’ndaki bir otoparka gitmiş ve saldırıyı başına sabitlediği kamerayla canlı yayımlamıştı. Hayatını kaybeden yaşlları 32 ila 86 arasında değişen 10 kişinin tamamı siyahtı. Olayda üç kişi de yaralandı.

Kurbanların sekizi, pazarda alışveriş yapanlar, bir mağazanın güvenlik görevlisi ve alışverişlerini yapabilmeleri için insanları pazara götüren bir papaz yardımcısıydı.

Saldırganın avukatı Brian Parker, duruşmadan sonra “Müvekkilim, kefaletle salıverilme şansı olmadan hayatının geri kalanını hapiste geçireceğini tamamen bilerek, tüm suçlamaları kabul etti” dedi.

Parker ayrıca “Bu kritik adım, bu dehşet verici suçu besleyen ırkçı ideolojinin de mahkum edilmesidir” diye de ekledi.

Avukat Parker, olaydan sağ kurtulanların ve kurban yakınlarının 15 Şubat’taki duruşmada, saldırgana söz söyleme şanslarının olacağını da bildirdi.

Saldırganın kaleme aldığına inanılan 180 sayfalık belgede, kendisini faşist ve beyazların üstünlüğüne inanan biri olarak tanımlıyor.

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