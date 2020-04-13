Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerYemek Yapma
ABONE OL

Buğdaylı yoğurt çorbası tarifi, nasıl yapılır?

Buğdaylı yoğurt çorbası yapmak isteyenler için kolay ve pratik tarif vereceğiz. Bu tarif ile sizde evde 10-15 dakika içinde buğdaylı yoğurt çorbası yapabileceksiniz. İşte buğdaylı yoğurt çorbası malzemeleri ve tarifi

Buğdaylı yoğurt çorbası

Buğdaylı yoğurt çorbası nasıl yapılır? Yayla çorbasını andıran görüntüsüne rağmen buğday çorbası daha doyurucu çoğu zaman ana yemek gibi sunumu yapılabilecek bir çorba formunda.  Kuru naneyle süsleyeceğiniz bu çorba ağzınıza layık.

Buğdaylı Yoğurt Çorbası Malzemeler:

  • 2 kahve fincanı buğday
  • 2 litre su
  • Yarım kilodan biraz az yoğurt
  • 1 adet et bulyon
  • 1 tane yumurta
  • 1,5 yemek kaşığı un
  • 2-2,5 tatlı kaşığı tuz
  • Yarım su bardağı zeytinyağı
  • 3 yemek kaşığı kuru nane

Buğdaylı Yoğurt Çorbası Yapılışı:

  • Buğdayları bir gece önceden ıslatalım.
  • Biraz tuz atıp suyun içine koyup buğdayları haşlayalım.
  • Un, yumurta ve yoğurdu çırpıcıyla çırpalım.
  • Buğdayı haşlamış olduğumuz sudan azar azar ekleyip yoğurdu kestirmeden karıştıralım.
  • Buğdayların suyu bitince buğdayları da karışıma ekliyoruz. Karışım bir iki taşım kaynadıktan sonra ocaktan alıyoruz.
  • Yağı ve naneyi ayrı bir tavada yakıp çorbanın üzerine ekliyoruz.
  • Sıcak bir şekilde tüketebilirsiniz afiyet olsun.

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Brüksel lahanası tarifi, yemeği nasıl yapılır?
YEMEK YAPMABrüksel lahanası yemeği nasıl yapılır?
Buğday salatası tarifi, nasıl yapılır?
YEMEK YAPMABuğday salatası tarifi, nasıl yapılır?
Buğday pilavı tarifi, nasıl yapılır?
YEMEK YAPMABuğday pilavı tarifi, nasıl yapılır?
Ekmek nasıl yapılır? Kolay, kuru mayalı evde bayatlamayan ekmek tarifi
YEMEK YAPMAEkmek nasıl yapılır?
Brokoli Graten tarifi, nasıl yapılır?
YEMEK YAPMABrokoli Graten nasıl yapılır?
Boza tarifi, nasıl yapılır?
YEMEK YAPMABoza nasıl yapılır?
Börülce yemeği tarifi, nasıl yapılır?
YEMEK YAPMABörülce yemeği nasıl yapılır?
Börülce salatası tarifi, nasıl yapılır?
YEMEK YAPMABörülce salatası nasıl yapılır?
Brokoli çorbası tarifi, nasıl yapılır?
YEMEK YAPMABrokoli çorbası nasıl yapılır?
Bostan Kebabı tarifi, nasıl yapılır?
YEMEK YAPMABostan Kebabı nasıl yapılır?

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X