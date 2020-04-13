Buğdaylı yoğurt çorbası nasıl yapılır? Yayla çorbasını andıran görüntüsüne rağmen buğday çorbası daha doyurucu çoğu zaman ana yemek gibi sunumu yapılabilecek bir çorba formunda. Kuru naneyle süsleyeceğiniz bu çorba ağzınıza layık.

Buğdaylı Yoğurt Çorbası Malzemeler:

2 kahve fincanı buğday

2 litre su

Yarım kilodan biraz az yoğurt

1 adet et bulyon

1 tane yumurta

1,5 yemek kaşığı un

2-2,5 tatlı kaşığı tuz

Yarım su bardağı zeytinyağı

3 yemek kaşığı kuru nane

Buğdaylı Yoğurt Çorbası Yapılışı: