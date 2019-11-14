Dünyada ve ülkemizde en fazla görülen hastalıklardan biri olan şeker hastalığı (diyabet),önlem alınmadığı takdirde ölüme varabilen ciddi sağlık sorunlarına yol açıyor. Şeker hastalığının etkileri ve önemi 14 Kasım Diyabet gününde düzenlenen panel, forum, farkındalık projeleri gibi çeşitli etkinliklerle gündeme getiriliyor.

ŞEKER HASTALIĞI NEDİR?

Diabetes Mellitus, yani halk arasında bilinen adı ile 'şeker hastalığı' ya da "diyabet" Hipokrat zamanından bu yana bilinen bir hastalıktır. Yemek yediğimizde vücudumuz buradan gelen besinleri glikoza çevirir. Pankreas bu haberi alır ve ensülin hormonu salgılamaya başlar.

ŞEKER HASTALIĞI ÇEŞİTLERİ: TİP 1 VE TİP 2 DİYABET

Ensülin hormonunun görevi bu glikozun hücre içine ulaşmasını ve kullanılmasını sağlamaktır. Tip 1 diyabetiniz varsa, vücudunuz az miktarda ensülin hormonu salgılıyor veya hiç üretmiyordur. Genelde çocuklarda ve ergenlerde görülür.

Eğer tip 2 diyabetiniz varsa, ensülin salgılanıyordur ama vücutta bir direnç oluşur ve ensülin görevini istediği gibi yapamaz. Yemeklerden gelen özellikle karbonhidratlar vücutta kalır ve şeker dengesini bozmaya başlar. Ensülin yetmediğini zannedip yükselmeye devam eder ve bu da hızla kilo almanız anlamına gelir.

Diyabet; küçük veya büyük damar hasarlarına bağlı komplikasyonlara neden olan, temelde kan şekeri yüksekliği ile tanımlanan bir hastalıktır. Kan şekeri yüksekliği, glukozun yakıt olarak tüketilmesi ve kan değerlerinin açlık ve tokluk durumlarında vücut için kabul edilebilir olan normal değerlerde tutulması için kullanılacağı hedef dokulardaki hücrelerin içine girmesini sağlayan, pankreas isimli iç salgı bezinden salgılanan bir hormon olan insülinin hedef organlarda sonradan gelişen bir direnç nedeniyle etkinliğinde azalmaya bağlı olabildiği gibi; insülinin bizzat eksikliğine bağlı da olabilir.

DİYABET BELİRTİLERİ NELERDİR?

Şeker hastalığının en sık görülen belirtileri arasında şunlar yer almaktadır:

- Sık idrara çıkma veya gece idrara kalkma,

- Aşırı susama hissi,

- Ağız kuruluğu,

- Diyet yapmadan hızlı kilo kaybı,

- Halsizlik,

- Konsantrasyon azlığı,

- Gün içinde uyuklama.

ŞEKER HASTALIĞI (DİYABET) NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Diyabet tedavi yöntemleri, hastalığın türüne göre farklılık gösterir.

Tip 1 diyabette insülin tedavisi ile birlikte tıbbi beslenme tedavisi uygulanır.

Hastanın diyeti doktor tarafından önerilen insülin dozu ve planına göre diyetisyen tarafından planlanır.

Besinlerin içerdiği karbonhidrat miktarına göre insülin dozunun ayarlanabildiği karbonhidrat sayımı uygulaması ile birlikte Tip 1 diyabetli bireylerin hayatı oldukça kolaylaştırılabilmektedir.

Tip 2 diyabetli bireylerde ise tedavi beslenme düzeninin sağlanmasının yanı sıra genellikle hücrelerin insülin hormonuna duyarlılığını artırmaya veya doğrudan insülin hormonu salınımını artırmaya yönelik oral antidiyabetik ilaçların kullanılmasını içerir.

ŞEKER HASTALIĞI ÖNLENEBİLİR Mİ?

Günümüzde çok sayıda insan diyabet sorunuyla karşı karşıya. Üstelik bu sorun, her geçen gün giderek artmaya devam ediyor. Birçok uzman şeker hastalığının önlenmesi noktasında şu maddelere dikkat çekiyor:

- Kahvaltınızı atlamayın

- Porsiyonlarınızı azaltın

- Bol salata yiyin

- Tam tahıllı gıdalar tüketin

- Bol su tüketin

- “Evet şekerim yüksek, biraz da kilom fazla ama ben kendimi iyi hissediyorum” diyorsanız, geç kalmadan harekete geçin.