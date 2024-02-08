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        Haberler Gündem Bugün 8 Şubat okullar tatil mi, açıklama geldi mi? 8 Şubat Perşembe okul var mı?

        Bugün okullar tatil mi? 8 Şubat bugün hangi illerde okullar kar tatili edildi?

        Meteoroloji tarafından yapılan peş peşe kar yağışı ve fırtına açıklamaları sonrasında gözler Valilik açıklamalarına çevrildi. Meteoroloji uyarıları sonrasında "8 Şubat bugün okullar tatil mi?" sorusu gündeme geldi. İşte okulların durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.02.2024 - 00:07 Güncelleme: 08.02.2024 - 00:07
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan peş peşe uyarılar sonrasında hangi illerde okulların tatil edildiği merak konusu oldu. Yoğun kar yağışının görüldüğü illerde öğrenciler, öğretmenler ve veliler "8 Şubat bugün okullar tatil mi?" sorusunun yanıtını arıyor. İşte 8 Şubat bugün okullarda kar tatili ile ilgili detaylar...

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        METEOROLOJİ UYARDI

        Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeyinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Trabzon, Bayburt ve Kars çevrelerinde kuvvetli, Rize, Artvin ve Ardahan çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunuyor.

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        YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

        Van'ın 3 ilçesinde de salı günü okullar tatil edildi. Yarın yani 8 Şubat ile ilgili henüz bir karar çıkmadı. 8 Şubat ile ilgili bir açıklama geldiği zaman habere eklenecek.

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut

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