Soğuk havanın etkili olduğu yurdun doğu kesimlerinde kar yağışı ve buzlanma hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Başta Ankara olmak üzere birçok ilde etkisini artıran kar yağışı bazı illerde hayatı olumsuz etkiledi. Trafikte aksamaların ve don olaylarının yaşandığı illerde okulların tatil edilip edilmeyeceği ise merak edilen konular arasında yer aldı. Bu kapsamda Ankara Valisi Vasip Şahin, sosyal medya hesabından okulların durumuna ilişkin kritik bir açıklama geldi. Peki, "Bugün Ankara'da okullar tatil mi? 11 Nisan Cuma Ankara'da okul var mı, ders yapılacak mı?" İşte detaylar...