Bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı ... Zafer Bayramı, 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da Mustafa Kemal'in başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'u anmak için her yıl 30 Ağustos günü kutlanır. Peki 30 Ağustos resmi tatil mi? 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda bankalar açık mı? İşte detaylar...

30 AĞUSTOS RESMİ TATİL Mİ?

Her yıl 30 Ağustos günü kutlanan Zafer Bayramı, 2021’de pazartesi günü olacak. Türkiye’nin Kurtuluş Savaşı’ndan zaferle ayrıldığı gün olan 30 Ağustos, 1935 yılında resmi tatil ilan edilmişti.

Dolayısıyla yarın kamu kurum ve kuruluşları ile bankalar çalışmayacak.