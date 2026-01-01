Banka çalışma saatleri 1 Ocak 2026 Perşembe merak ediliyor. Bankacılık işlemlerini gerçekleştirmek, hesapları düzenlemek ya da yıl sonu ödemelerini yapmak isteyen vatandaşlar Garanti, TEB, Vakıfbank, Ziraat ve diğer bankaların çalışma durumunu sorguluyor. 1 Ocak resmi tatilde devlet kurumları kapalı olduğu biliniyor. Peki Bugün bankalar açık mı? 1 Ocak 2026 Bankalar saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık?