Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Bugün Cuma namazı kaçta? 16 Mayıs 2025 il il Cuma namazı saatleri ile İstanbul, Ankara, İzmir Cuma namazı vakitleri

        Bugün Cuma namazı kaçta? 16 Mayıs Cuma İstanbul, Ankara, İzmir ve il il namaz saatleri

        Cuma namazı, İslam dininde haftanın en faziletli günü olan cuma günü kılınan özel bir namazdır. Bu namaz, erkek Müslümanlara farz kılınmış olup, cemaatle kılınması gereken bir ibadettir. Cuma namazı öncesinde hutbe okunur; bu hutbe, hem dini bilgiler verir hem de toplumu bilinçlendirmeyi amaçlar. Peki, bugün Cuma namazı saat kaçta? İşte, 16 Mayıs 2025 İstanbul, Ankara, İzmir ve il il Cuma namazı saati...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.05.2025 - 09:41 Güncelleme: 16.05.2025 - 09:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Cuma namazı, İslam dininde farz olan haftalık bir ibadettir ve cuma günü öğle vakti cemaatle birlikte kılınır. Müslümanlar bu namaz için camilerde toplanır, önce hutbe dinlenir ardından iki rekât cuma namazı eda edilir. Cuma namazı, toplumsal birlik ve beraberliği pekiştiren önemli bir ibadet olmasının yanı sıra, Allah’a olan kulluğun ve sorumluluğun da bir göstergesidir. Peki, bugün Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte, 16 Mayıs 2025 Cuma namazı saati...

        2

        16 MAYIS İSTANBUL CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

        İstanbul'da 16 Mayıs Cuma namazı saat 13.05'de kılınacak.

        İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        16 MAYIS İZMİR CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

        İzmir'de 16 Mayıs Cuma namazı saat 13.13'te kılınacak.

        İZMİR NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        16 MAYIS ANKARA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

        Ankara'da 16 Mayıs Cuma namazı saat 12.50'de kılınacak.

        ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        16 MAYIS BURSA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

        Bursa'da 16 Mayıs Cuma namazı saat 13.05'te kılınacak.

        BURSA NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMA NAMAZ KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR?

        Cuma namazı ortalama 45 dakika ile 1 saat arası sürebilmektedir. Aşağıda yer alan link üzerinden Cuma namazı saatlerine bakıp cuma namazı bitiş süresini hesaplayabilirsiniz.

        İL İL NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYIN

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        5 evrede terörsüz Türkiye! İlk evre ne zaman başladı?
        5 evrede terörsüz Türkiye! İlk evre ne zaman başladı?
        Eşini ve kendisini kurtarmaya çalışmış... Son telefon!
        Eşini ve kendisini kurtarmaya çalışmış... Son telefon!
        İstanbul'da barış sağlanacak mı?
        İstanbul'da barış sağlanacak mı?
        Meteoroloji saat verdi... Yağmur, fırtına ve toz taşınımı!
        Meteoroloji saat verdi... Yağmur, fırtına ve toz taşınımı!
        Ev kadınları nasıl emekli olacak?
        Ev kadınları nasıl emekli olacak?
        "Netanyahu Trump ile yüzleşmeye hazırlanıyor"
        "Netanyahu Trump ile yüzleşmeye hazırlanıyor"
        Acildeki hastadan sedye üzerindeyken para talep edildi
        Acildeki hastadan sedye üzerindeyken para talep edildi
        Özel'den Habertürk'e açıklamalar
        Özel'den Habertürk'e açıklamalar
        “Sürece sonuna kadar sahip çıkacağız”
        “Sürece sonuna kadar sahip çıkacağız”
        İspanya'da şampiyon Barcelona!
        İspanya'da şampiyon Barcelona!
        Uygunsuz isteği 23 yıl sonra açıkladı
        Uygunsuz isteği 23 yıl sonra açıkladı
        Fenerbahçe, İsmail Yüksek ile nikah tazeledi!
        Fenerbahçe, İsmail Yüksek ile nikah tazeledi!
        Hollywood'un mütevazı yıldızı
        Hollywood'un mütevazı yıldızı
        Plan yapmaya değer 18 plaj
        Plan yapmaya değer 18 plaj
        "Türk savunma sanayii etkileyici bir tabana sahip"
        "Türk savunma sanayii etkileyici bir tabana sahip"
        And Dağları'nın zirvesindeki gizem
        And Dağları'nın zirvesindeki gizem
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Hindistan, Çelebi Havacılık'ın güvenlik yetkisini iptal etti
        Hindistan, Çelebi Havacılık'ın güvenlik yetkisini iptal etti
        Rekabet'ten Trendyol Go'nun Uber'e satışına onay
        Rekabet'ten Trendyol Go'nun Uber'e satışına onay
        F.Bahçe'de ilk hedef Skriniar!
        F.Bahçe'de ilk hedef Skriniar!