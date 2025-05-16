Bugün Cuma namazı kaçta? 16 Mayıs Cuma İstanbul, Ankara, İzmir ve il il namaz saatleri
Cuma namazı, İslam dininde haftanın en faziletli günü olan cuma günü kılınan özel bir namazdır. Bu namaz, erkek Müslümanlara farz kılınmış olup, cemaatle kılınması gereken bir ibadettir. Cuma namazı öncesinde hutbe okunur; bu hutbe, hem dini bilgiler verir hem de toplumu bilinçlendirmeyi amaçlar. Peki, bugün Cuma namazı saat kaçta? İşte, 16 Mayıs 2025 İstanbul, Ankara, İzmir ve il il Cuma namazı saati...
Cuma namazı, İslam dininde farz olan haftalık bir ibadettir ve cuma günü öğle vakti cemaatle birlikte kılınır. Müslümanlar bu namaz için camilerde toplanır, önce hutbe dinlenir ardından iki rekât cuma namazı eda edilir. Cuma namazı, toplumsal birlik ve beraberliği pekiştiren önemli bir ibadet olmasının yanı sıra, Allah’a olan kulluğun ve sorumluluğun da bir göstergesidir. Peki, bugün Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte, 16 Mayıs 2025 Cuma namazı saati...
16 MAYIS İSTANBUL CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
İstanbul'da 16 Mayıs Cuma namazı saat 13.05'de kılınacak.
16 MAYIS İZMİR CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
İzmir'de 16 Mayıs Cuma namazı saat 13.13'te kılınacak.
16 MAYIS ANKARA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
Ankara'da 16 Mayıs Cuma namazı saat 12.50'de kılınacak.
16 MAYIS BURSA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
Bursa'da 16 Mayıs Cuma namazı saat 13.05'te kılınacak.
CUMA NAMAZ KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR?
Cuma namazı ortalama 45 dakika ile 1 saat arası sürebilmektedir. Aşağıda yer alan link üzerinden Cuma namazı saatlerine bakıp cuma namazı bitiş süresini hesaplayabilirsiniz.