Bayramda televizyon keyfi yapmak isteyenler ekranlarda hangi yapımların yer aldığını araştırıyor. 1 Nisan Salı akşamı, sevilen diziler yayınlanacak mı, yoksa bayrama özel programlar mı izleyicilerle buluşacak? Kanalların güncellenen yayın akışları belli oldu. İşte bu akşam televizyon ekranlarında izleyicileri bekleyen yapımlar ve program detayları…