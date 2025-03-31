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        Haberler Bilgi Gündem BUGÜN DİZİLER YOK MU? Ramazan Bayramı'nda diziler olacak mı? 1 Nisan bugün diziler var mı? Bahar, Kral Kaybederse yeni bölüm ne zaman?

        Bayramda diziler yayınlanacak mı? 1 Nisan Bahar, Kral Kaybederse yeni bölüm ne zaman?

        Ramazan Bayramı ile dizilerin yeni bölümlerinin yayınlanıp yayınlanmayacağı merak konusu oldu. Bayram tatilini evde geçiren televizyon izleyicileri, bugün kanallarda hangi dizilerin ve programların yer alacağını merak ediyor. Bayram nedeniyle yayın akışında değişiklik olup olmadığını öğrenmek isteyenler "Ramazan Bayramı'nda diziler olacak mı? 1 Nisan bugün diziler var mı? Bahar, Kral Kaybederse yeni bölüm ne zaman?" sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.03.2025 - 19:27 Güncelleme: 01.04.2025 - 00:21
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        1

        Bayramda televizyon keyfi yapmak isteyenler ekranlarda hangi yapımların yer aldığını araştırıyor. 1 Nisan Salı akşamı, sevilen diziler yayınlanacak mı, yoksa bayrama özel programlar mı izleyicilerle buluşacak? Kanalların güncellenen yayın akışları belli oldu. İşte bu akşam televizyon ekranlarında izleyicileri bekleyen yapımlar ve program detayları…

        2

        BAYRAMDA DİZİLER VAR MI, YOK MU?

        Ramazan Bayramı süresince kanalların yayın akışında değişiklikler meydana geliyor. 1 Nisan Salı günü dizileri arasında Bahar, Kral Kaybederse, Bir Gece Masalı ve Mehmed Fetihler Sultanı yer alıyor. Peki, bu diziler bayram günü olan bugün yayınlanacak mı? 2025 Ramazan Bayramı'nda diziler olacak mı?

        3

        BAHAR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

        Bahar dizisi 8 Nisan Salı günü saat 20.00'de yeni bölümü ile izleyiciyle buluşacak.

        4

        KRAL KAYBEDERSE YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

        Star TV ekranlarında izleyici ile buluşan dizi 1 Nisan Salı günü yayın akışında tekrar bölümüyle yer alıyor. Dizinin yeni bölümün 8 Nisan Salı günü ekrana gelmesi bekleniyor.

        5

        MEHMET FETİHLER SULTANI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

        TRT 1 ekranlarında izleyici ile buluşan dizi 1 Nisan Salı günü yayın akışında tekrar bölümüyle yer alıyor. Dizinin yeni bölümün 8 Nisan Salı günü ekrana gelmesi bekleniyor.

        6

        BİR GECE MASALI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

        ATV ekranlarında izleyici ile buluşan dizi 1 Nisan Salı günü yayın akışında tekrar bölümüyle yer alıyor. Dizinin yeni bölümün 8 Nisan Salı günü ekrana gelmesi bekleniyor.

        7

        1 NİSAN SALI TV YAYIN AKIŞI

        KANAL D

        07:00 Kavak Yelleri - Tekrar

        09:00 Neler Oluyor Hayatta? - Yeni Bölüm

        11:00 Yaprak Dökümü - Tekrar

        13:00 Gelinim Mutfakta - Yeni Bölüm

        16:00 Arka Sokaklar - Tekrar

        18:30 Kanal D Ana Haber - Canlı

        20:00 Şarkılar Bizi Söyler - Tekrar

        23:45 Top Gunner: Tehlike Bölgesi

        01:30 Top Gunner: Tehlike Bölgesi

        02:45 Yargı - Tekrar

        04:45 Kuzey Güney - Tekrar

        STAR TV

        07:00 Kral Kaybederse - Tekrar

        09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer - Yeni Bölüm

        13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak - Yeni Bölüm

        16:15 Gelenekten Geleceğe Bayramlar - Yeni Bölüm

        16:45 Kiralık Aşk - Tekrar

        19:00 Star Haber - Canlı

        20:00 Kral Kaybederse - Tekrar

        22:45 Sahipsizler - Tekrar

        01:15 Sucu Kamil

        03:00 Sefirin Kızı - Tekrar

        05:00 Kiralık Aşk - Tekrar

        8

        SHOW TV

        08:00 Bahar

        10:45 Baba Bizi Eversene

        12:30 Gelin Evi - Yeni Bölüm

        15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme - Canlı

        18:45 Show Ana Haber - Canlı

        20:00 Eltilerin Savaşı

        22:30 Nasipse Olur

        00:45 Bahar - Tekrar

        03:15 Kızılcık Şerbeti - Tekrar

        05:45 Siyah Kalp - Tekrar

        ATV

        08:00 Kahvaltı Haberleri

        10:00 Can Borcu - 14.Bölüm

        13:00 atv Gün Ortası

        14:00 Mutfak Bahane

        16:00 Esra Erol'da

        19:00 atv Ana Haber

        20:00 Bir Gece Masalı - 27.Bölüm

        23.20 Kaçış Planı / Yabancı Sinema

        01:50 Kardelenler - 8.Bölüm

        05:00 Hercai

        9

        TRT 1

        05.23 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

        05.25 Hayallerinin Peşinde

        06.15 Türk Sineması 'Rafadan Tayfa Göbeklitepe'

        07.40 Vuslat

        10.30 Alişan İle Hayata Gülümse

        13.15 Seksenler

        14.40 Teşkilat

        17.15 Türk Sineması 'Rafadan Tayfa: Galaktik Tayfa'

        19.00 Ana Haber

        19.55 İddiaların Aksine

        20.00 Lingo Türkiye

        22.00 Mehmed: Fetihler Sultanı

        00.55 Bir Zamanlar İstanbul

        03.20 Seksenler

        04.00 Lingo Türkiye

        NOW TV

        07.30 İlk Bakış - Canlı

        08.00 İlker Karagöz ile Çalar Saat - Canlı

        10.45 Kızıl Goncalar - ALT YAZILI

        13.30 En Hamarat Benim - Yeni Bölüm

        16.30 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar - ALT YAZILI

        19.00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber - Canlı

        20.00 Bayramlık

        22.45 Babasının Kızı

        00.45 Şahane Hayatım - ALT YAZILI

        03.00 Son Yaz - ALT YAZILI

        05.45 Kefaret

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