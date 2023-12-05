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Önceleri Arap Yarımadası'nda kahve meyvesinin kaynatılması ile elde edilen içecek, bu yepyeni hazırlama ve pişirme yöntemiyle özgün tadına kavuşur. Kısada sürede tüm Avrupa'ya yayılan Türk kahvesi, espresso gibi en çok tüketilen kahvelerden birisi oldu.