Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Bugün eczaneler açık mı? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda eczaneler çalışıyor mu, kaça kadar açık?

        Bugün eczaneler açık mı? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda eczaneler çalışıyor mu, kaça kadar açık?

        Sağlık kurumlarının açık mı, kapalı mı olduğu resmi tatil dolasıyla merak ediliyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı bugün günü kutlanıyor. Kurban ve Ramazan Bayramı öncesi arefe olduğundan kurumlar yarım gün kapalı oluyor. Bu durumun 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesinde uygulanıp uygulanmayacağı ise merak ediliyor. Hastanelerin acil servisleri 7-24 hastalara hizmet vermeye devam ediyor. Peki,bugün eczaneler açık mı? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda eczaneler çalışıyor mu, kaça kadar açık?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.10.2025 - 10:11 Güncelleme: 29.10.2025 - 10:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        29 Ekim eczaneler açık mı sorusu ilaç temin edecek vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Resmi tatil olduğundan bazı işletmeler gün boyunca kapalı olacak. Sağlık ihtiyaçları için eczanelerden ilaç alışverişi yapacaklarsa nöbetçi eczane sorguluyor. Peki, bugün eczaneler açık mı? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda eczaneler çalışıyor mu, kaça kadar açık?

        2

        29 EKİM ECZANELER AÇIK MI, KAPALI MI?

        29 Ekim Çarşamba günü ise aile sağlığı merkezleri, eczaneler ve hastaneler kapalı olacak. 28 Ekim’de olduğu gibi eczaneler nöbet sistemine uygun olarak çalışırken hastanelerin acil servisleri açık olacak.

        3

        NÖBETÇİ ECZANE SORGULAMA

        Sağlık Bakanlığı tarafından hayata geçirilen uygulama ile birlikte vatandaşlar yaşadıkları il ve ilçelerdeki nöbetçi eczaneleri sorgulayabiliyor. e-Devlet ekranına giriş yapan kullanıcılar sağ üstte bulunan arama çubuğuna “TİTCK Nöbetçi Eczane Sorgulama” yazarak il seçimi ve nöbet tarihi yazarak nöbetçi eczane sorgulayabilir.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Gebze'de 6 katlı bina çöktü
        Gebze'de 6 katlı bina çöktü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı
        Sancılı gece! Cumhuriyet'in 102'inci yılı! Kutlu olsun...
        Sancılı gece! Cumhuriyet'in 102'inci yılı! Kutlu olsun...
        Müjdeler var
        Müjdeler var
        Bayramda çalışan işçiye 1 günlük ücret
        Bayramda çalışan işçiye 1 günlük ücret
        İsrail ateşkese rağmen Gazze'ye saldırdı!
        İsrail ateşkese rağmen Gazze'ye saldırdı!
        2 kardeşin ölümüne neden olan alkollü sürücüden 'selektör' savunması!
        2 kardeşin ölümüne neden olan alkollü sürücüden 'selektör' savunması!
        Kaldırım taşlarıyla iki grup birbirine girdi! "Pes" dedirten kavga!
        Kaldırım taşlarıyla iki grup birbirine girdi! "Pes" dedirten kavga!
        Kısa mı uzun mu? Kalp için en faydalı yürüyüş hangisi?
        Kısa mı uzun mu? Kalp için en faydalı yürüyüş hangisi?
        3 oğlu 5 gün önce kazada öldü... Onun da yüreği durdu!
        3 oğlu 5 gün önce kazada öldü... Onun da yüreği durdu!
        "Ayvayı yemek" nereden geliyor?
        "Ayvayı yemek" nereden geliyor?
        Karadeniz ve Doğu Anadolu için kritik uyarı!
        Karadeniz ve Doğu Anadolu için kritik uyarı!
        Dünyada en çok savaş uçağı bulunan ülkeler
        Dünyada en çok savaş uçağı bulunan ülkeler
        Kışın telefonun pili neden dayanmıyor?
        Kışın telefonun pili neden dayanmıyor?
        Ördek avında kazara oğlunu vurdu!
        Ördek avında kazara oğlunu vurdu!
        Icardi'nin menajerinden G.Saray'a rest!
        Icardi'nin menajerinden G.Saray'a rest!
        Anguissa yarışı!
        Anguissa yarışı!
        Altın zirveden neden düştü?
        Altın zirveden neden düştü?
        Bahis skandalı Avrupa'da yankılandı!
        Bahis skandalı Avrupa'da yankılandı!
        Bahis oynayan hakemler açıklandı!
        Bahis oynayan hakemler açıklandı!