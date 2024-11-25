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        Haberler Bilgi Yaşam Bugün Erzincan’da okullar tatil mi? 26 Kasım Erzincan’da okullar kar tatili mi? Valilik duyurdu

        Bugün Erzincan'da okullar tatil mi? 26 Kasım Erzincan'da okullar kar tatili mi? Valilik duyurdu

        Yurdu etkisi altına alan kar yağışı sebebiyle pek çok ilimizde okullar tatil edildi. Kar yağışı'nın sürdüğü Erzincan'da bugün okulların tatil olup olmadığı bu noktada merak konusu oldu. Valilikten beklenen açıklama geldi. Peki bugün Erzincan'da okullar tatil mi? 26 Kasım Erzincan'da okullar kar tatili mi?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.11.2024 - 15:27 Güncelleme: 26.11.2024 - 00:06
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        Yurt genelinde etkili olan kar yağışı, birçok il ve ilçede eğitime ara verilmesine neden oldu. Eğitime ara verilen iller ve ilçeler valilikler tarafından duyurulmaya başlandı. Peki Bugün Erzincan’da okullar tatil mi? 26 Kasım Erzincan’da okullar kar tatili mi? İşte konuya yönelik açıklama

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        BUGÜN ERZİNCAN’DA OKULLAR TATİL Mİ?

        Ülke genelinde olumsuz hava koşulları ve yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanırken bazı illerimizde eğitim-öğretim faaliyetlerine de ara verildi.

        Erzincan'da yoğun kar nedeniyle okullar tatil edildi. İl genelindeki tüm okullarda bugün de eğitim-öğretime ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde yoğun karın etkili olduğu belirtildi.

        Yağış nedeniyle yollarda buzlanma ve ulaşımda olumsuzluk yaşanabileceği kaydedilen açıklamada, "İlimiz genelinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi/özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında 26 Kasım Salı günü eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

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        Açıklamada, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

        Kar nedeniyle kentte bugün okullar tatil edilmişti.

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