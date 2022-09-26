Yerel liglere verilen ara sonrası milli maç haftası tüm hızıyla bugün kaldığı yerden devam ediyor. Söz konusu haftada bugün oynanacak maçları ve saatleri bir araya getirdik. Peki, bugün hangi maçlar yayınlanacak? İşte, 26 Eylül 2022 Pazartesi gününün maç programı...