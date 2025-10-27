Bugün hastaneler ve sağlık ocakları açık mı? 28 Ekim-29 Ekim hastaneler ve sağlık ocakları kapalı mı olacak?
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için hazırlıklar sürerken, 28 Ekim Salı hastanelerin durumu gündemi meşgul etmeye başladı. Bilindiği gibi resmi tatillerde kamu kurum ve kuruluşları kapalı olurken, bazı özel şirketler hizmet vermeye devam etmektedir. Bu kapsamda 28 - 29 Ekim tarihlerinde hastanelerin durumu birçok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, "28 Ekim bugün hastaneler açık mı? 29 Ekim sağlık ocakları kapalı mı olacak?" İşte 28 - 29 Ekim hastanelerin çalışma saatleri...
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 102. yılında yurdun dört bir tarafında büyük bir coşkuyla kutlanacak. Bayram öncesinde, 28 Ekim yani bugün hastanelerin açık mı kapalı olacağı merak konusu oldu. Peki, "28 Ekim bugün hastaneler açık mı? 29 Ekim sağlık ocakları kapalı mı olacak?" İşte konuya ilişkin merak edilen soruların yanıtı...
28 EKİM HASTANELER AÇIK MI, KAPALI MI?
28 Ekim bu yıl Salı gününe denk geliyor. Salı günü saat 12.30'dan sonra hastanelerde poliklinik hizmetleri olmayacak. Hastanelerin acil bölümleri hizmet vermeye devam edecek.
SAĞLIK OCAKLARI 28 EKİM'DE AÇIK MI?
Sağlık ocakları yani aile sağlığı merkezleri bugün saat 13.00'e kadar hizmet verecek.