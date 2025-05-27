METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara ve Ege'nin doğusu, Doğu Akdeniz’in iç kesimleri ile Adana çevreleri, (Konya ve Karaman hariç) İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ege'nin doğusu ve İç Anadolu'nun kuzeyi ile Batı Karadeniz'in güney ve doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Akdeniz, İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı bekleniyor.