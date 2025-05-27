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        Haberler Bilgi Gündem Bugün hava nasıl? 27 Mayıs Salı İzmir, Ankara, İstanbul hava durumu ile il il hava tahminleri açıklandı!

        Bugün hava nasıl? İşte 27 Mayıs Salı güncel hava durumu

        Hava durumu sorgulamaları günün erken saatlerinden itibaren araştırılıyor. Meteoroloji'den yapılan açıklamalar kapsamında, hava sıcaklığının yurdun iç ve batı kesimlerinde azalarak mevsim normalleri civarında seyretmesi, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor. Peki, 27 Mayıs Salı bugün hava nasıl? İşte Meteoroloji'den yapılan güncel hava durumu tahminleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.05.2025 - 00:54 Güncelleme: 27.05.2025 - 00:54
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        Güncel hava durumu merak ediliyor. Mayıs ayına girilmesiyle hava sıcaklıkları artarken güncel uyarılar ve yağış durumları araştırılıyor. Peki, 27 Mayıs Salı bugün hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji açıklamaları ile İzmir, Ankara, İstanbul hava durumu raporu...

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        METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara ve Ege'nin doğusu, Doğu Akdeniz’in iç kesimleri ile Adana çevreleri, (Konya ve Karaman hariç) İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ege'nin doğusu ve İç Anadolu'nun kuzeyi ile Batı Karadeniz'in güney ve doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Akdeniz, İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı bekleniyor.

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        İSTANBUL 11°C, 21°C

        Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam il geneli, yarın (Salı) kuzey çevreleri mevzi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

        İZMİR 15°C, 27°C

        Parçalı ve az bulutlu.

        ANKARA 13°C, 23°C

        Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam il geneli yarın kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

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