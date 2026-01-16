Habertürk
        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelerine göre, soğuk hava dalgası birçok ilde kendini hissettirecek. Hava sıcaklıkları ise, batı ve güney kesimlerde mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde, kuzey ve doğu kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Peki, "Bugün hava nasıl olacak?" İşte 16 Ocak 2026 Cuma MGM ile İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu tahminleri...

        Giriş: 16.01.2026 - 00:51 Güncelleme: 16.01.2026 - 00:51
        1

        Bugün hava nasıl olacak, sorusu Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan hava raporu ile yanıt buldu. Yetkililer yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarılarda bulundu. İşte 16 Ocak Cuma MGM ile İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu raporu...

        2

        BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara ve İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Marmara ve kıyı kesimlerde yağmur ve karla karışık yağmur, iç ve yüksek kesimlerde kar şeklinde görülecek yağışların Artvin, Rize, Sinop ve İnebolu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte sis ve pus hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

        3

        UYARILAR

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Kastamonu'nun kıyı kesimleri ile Sinop, Rize ve Artvin çevrelerinde yer yer kuvvetli beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı, yüksek kesimlerde tipi ile yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ gibi) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        ÇIĞ TEHLİKESİ: Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

        4

        İSTANBUL 7°C, 11°C

        Parçalı ve çok bulutlu, Cuma öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

        İZMİR 6°C, 16°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ANKARA 1°C, 6°C

        Parçalı ve çok bulutlu, Cuma öğle saatlerinden sonra kuzey çevreleri hafif kar yağışlı

        5
