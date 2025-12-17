Habertürk
        Haberler Bilgi Bugün hava nasıl olacak? 17 Aralık 2025 MGM ile İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu tahmini

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü 17 Aralık Çarşamba gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Çarşamba günü yurt genelinde yağış beklenmezken, hava sıcaklığının, iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Peki, "Bugün hava nasıl olacak?" İşte 17 Aralık 2025 MGM ile İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu tahminleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.12.2025 - 00:54 Güncelleme: 17.12.2025 - 01:42
        Bugün hava nasıl olacak?
        Bugün hava nasıl olacak, sorusu Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava raporu sonucunda yanıtı buldu. Yağışsız ve kurak geçen günler sebebiyle barajlar alarm vermeye başladı. Kış ayı kendini hissetirmeye başlarken, Meteoroloji 20 il için kar uyarısı yaptı. İşte 17 Aralık 2025 MGM ile İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu raporu...

        BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Bartın, Sinop, Karabük, Batman, Mardin ve Siirt çevrelerinin yağmur ve sağanak, İç Anadolu’nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Kastamonu, Çankırı ve Diyarbakır çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Orta Karadeniz kıyıları, Sinop çevreleri ile Kastamonu kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte Marmara'nın doğusu, Ege, iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.

        İSTANBUL °C, 12°C

        Az bulutlu

        İZMİR °C, 16°C

        Az bulutlu

        ANKARA °C, 7°C

        Parçalı ve çok bulutlu

