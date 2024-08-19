Bugün hava nasıl olacak? 19 Ağustos 2024 İstanbul, İzmir, Ankara ve Türkiye genelinde hava durumu
Türkiye bugün sıcak bir gün geçirecek ancak ülkenin bazı kesimleri bulutlu, bazıları da yağışlı olacak. Öte yandan, meteoroloji artacak sıcaklıklar konusunda vatandaşları uyarmaya başladı; önümüzdeki günlerde sıcaklıkların, mevsim normallerinin üstüne çıkması bekleniyor. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte, 19 Ağustos 2024 İstanbul, İzmir, Ankara ve Türkiye genelinde hava durumu...
Türkiye sıcak ve kurak bir yaz mevsimi yaşıyor. Meteorolojiden yapılan son açıklamaya göre yurdun tamamında geçerli olmak üzere yüksek sıcaklıklar geliyor; hava sıcaklıklarının iç kesimlerde 2 ila 4 derece artması bekleniyor. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte, 19 Ağustos 2024 İstanbul, İzmir, Ankara ve Türkiye genelinde hava durumu...
19 AĞUSTOS 2024 PAZARTESİ HAVA DURUMU
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğleden saatlerinden sonra Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Erzurum, Kars, Ağrı ve Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BUGÜN TÜRKİYE GENELİNDE HAVA NASIL OLACAK?
Hava sıcaklığının iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı ve ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, zamanla Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
19 AĞUSTOS 2024 İSTANBUL'DA BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
İstanbul'da bugün sıcaklıklar 24 ile 32 derece arasında değişecek; hissedilen sıcaklıklar da aynı oranda olacak. Nem oranı ise öğlen saatlerinde yüzde 51 civarında bekleniyor ancak akşam saatlerine doğru bu oran yüzde 72'yi görecek.
19 AĞUSTOS 2024 ANKARA'DA BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Ankara da İstanbul gibi sıcak ve kurak bir gün geçiriyor. Gün içinde Başkent'teki sıcaklığın 35 dereceye kadar çıkması bekleniyor. Ancak nem oranı zıt bir şekilde düşük seyredecek bu yüzden sıcak hava, vatandaşları çok da zorlamayacak. Ancak saat 21.00'den sonra nem oranı yüzde 45'e çıkacak.
19 AĞUSTOS 2024 İZMİR'DE BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
İzmir'de sıcaklıklar 29 ile 34 derece arasında değişecek. Gündüz vakti nem oranı yüzde 34 ile 47 arasında bekleniyor ancak akşam saatlerinde yüzde 59'a kadar çıkan nem oranı gece boyu İzmirlileri zorlayabilir.