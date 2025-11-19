Bugün hava nasıl olacak? 19 Kasım İzmir, Ankara, İstanbul hava durumu raporu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinde hava yağışsız ve kurak olacak. Hava sıcaklığının ise, kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. "Bugün hava nasıl olacak?" İşte 19 Kasım Çarşamba İzmir, Ankara, İstanbul hava durumu raporu...
Bugün hava nasıl olacak, sorusu Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yayımlanan hava durumu tahminleri ile yanıt buldu. Batı Trakya haricinde yurt genelinde yağış beklenmiyor. Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde olması bekleniyor. İşte 19 Kasım 2025 İzmir, Ankara, İstanbul hava durumu tahminleri...
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Kıyı Ege'nin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
İSTANBUL 17°C, 21°C
Parçalı bulutlu
İZMİR 14°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu
ANKARA 3°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu