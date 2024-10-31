Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Bugün hava nasıl olacak? 31 Ekim Perşembe Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) ile İstanbul, Ankara ve İzmir hava durumu

        Bugün hava nasıl olacak? 31 Ekim Perşembe İstanbul, Ankara ve İzmir hava durumu

        Ekim ayında son güne girildi. Kasım ayının gelişiyle birlikte soğuk ve yağışlı havanın ülke genelinde hakim olması bekleniyor. İstanbul'da hava güneşli hafta sonuna doğru ise havanın soğuması bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre 31 Ekim Perşembe günü Batı Karadeniz ve Doğu Akdeniz kıyılarında yağış bekleniyor. Peki, "Bugün hava nasıl olacak?" İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.10.2024 - 00:56 Güncelleme: 31.10.2024 - 00:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Bugün hava nasıl olacak sorusu, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama sonucunda yanıt buldu. Ekim ayı yurt genelinde yağmursuz ve kurak geçerken, kasım ayı ile birlikte yağışlı havanın belli bölgelerde 10 gün etkili olması bekleniyor. İşte 31 Ekim 2024 Perşembe İstanbul, Ankara ve İzmir hava durumu tahmini...

        2

        BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzey kesimleri ile güneydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz ile Sakarya, Kocaeli, Bilecik, Samsun, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey ve iç kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

        3

        İSTANBUL 12°C, 19°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        4

        İZMİR 12°C, 23°C

        Az bulutlu ve açık

        5

        ANKARA 3°C, 17°C

        Parçalı ve az bulutlu

        6
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Esenyurt Belediye Başkanı tutuklandı
        Esenyurt Belediye Başkanı tutuklandı
        İtirafçının keşif görüntüsü Habertürk'te
        İtirafçının keşif görüntüsü Habertürk'te
        İspanya'da sel felaketi
        İspanya'da sel felaketi
        Ülkede ilk kez tespit edildi! M çiçeğinin yeni varyantı çıktı
        Ülkede ilk kez tespit edildi! M çiçeğinin yeni varyantı çıktı
        Lübnan Başbakanı duyurdu! İsrail ile ateşkes olabilir
        Lübnan Başbakanı duyurdu! İsrail ile ateşkes olabilir
        Hizbullah'ın yeni lideri Kasım'dan "savaş yolunda kalma" mesajı
        Hizbullah'ın yeni lideri Kasım'dan "savaş yolunda kalma" mesajı
        Villada sır olay! 3 kişinin cesedi bulundu
        Villada sır olay! 3 kişinin cesedi bulundu
        Dev maça sürpriz hakem!
        Dev maça sürpriz hakem!
        Hakim Ziyech, MLS yolcusu!
        Hakim Ziyech, MLS yolcusu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli mesaj: Sevgili Kürt kardeşlerim, senden bu eli samimiyetle tutmanı bekliyoruz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli mesaj: Sevgili Kürt kardeşlerim, senden bu eli samimiyetle tutmanı bekliyoruz
        Perakende ve telekomun görünümü ne?
        Perakende ve telekomun görünümü ne?
        "Beşiktaş'a dönmek isterim!"
        "Beşiktaş'a dönmek isterim!"
        Sabıkalı üst geçitte yeni kaza!
        Sabıkalı üst geçitte yeni kaza!
        Altın rekorlar kırarken vatandaş faize yöneldi
        Altın rekorlar kırarken vatandaş faize yöneldi
        Oscar'lı oyuncu İstanbul'da
        Oscar'lı oyuncu İstanbul'da
        Yaklaşık bir ton ağırlığında! "İlk kez karşımıza çıkıyor"
        Yaklaşık bir ton ağırlığında! "İlk kez karşımıza çıkıyor"
        Süper Lig'de şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Süper Lig'de şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Hizbullah'ın yeni lideri Naim Kasım kim?
        Hizbullah'ın yeni lideri Naim Kasım kim?
        Eksikliği vücudu alarma geçiriyor!
        Eksikliği vücudu alarma geçiriyor!
        Yenilenebilir enerjide İsveç'in hedefindeki devrim niteliğindeki proje
        Yenilenebilir enerjide İsveç'in hedefindeki devrim niteliğindeki proje