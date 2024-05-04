Bugün hava nasıl? İşte 4 Mayıs Cumartesi hava durumu
Bahar aylarına girilmesine rağmen yer yer yağışlı ve serin olan havaların ne zaman düzeleceği ile yurt genelinde hava durumu merak ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmeleri haberimizde derledik. Özellikle İstanbul'da yaşanan yağışların devam edip etmeyeceği merak konusu oldu. Peki, bugün hava nasıl olacak, yağış var mı? İşte 4 Mayıs Cumartesi günü İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye genelinde hava durumu raporu...
Ülke genelinde güncel hava durumu sorgulanıyor. Mayıs ayına girilmesiyle birlikte yurt genelinde sıcak havalar etkisini hissettirmeye başlarken yer yer yağışlar meydana geliyor. 4 Mayıs Cumartesi için meteorolojiden açıklama geldi. İşte 4 Mayıs Cumartesi bugün İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye hava durumu...
4 MAYIS CUMARTESİ İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE HAVA NASIL OLACAK?
İstanbul, Cumartesi günü yağışlı olacak. Sıcaklıklar ise 13 ile 18 derece arasında değişecek.
Ankara da İstanbul gibi sağanak yağışlı olacak. Sıcaklıklar 9 dereceye kadar düşecekken Başkent en fazla 19 dereceye kadar ulaşabilecek.
Genelde güneşli havasıyla bilinen İzmir, bu kez yağışlı. Cumartesi 23 derece etrafında seyreden sıcaklıklara rağmen bugün sağnak bekleniyor.
4 MAYIS CUMARTESİ TÜRKİYE GENELİNDE HAVA NASIL OLACAK?
Bugün Türkiye'de iki hava durumu var; sağanak yağışlı ve gök gürültülü sağanak yağışlı.