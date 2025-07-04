BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz (Çorum hariç), Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Sivas, Kayseri, Kastamonu, Karabük, Sinop, Bingöl ve Muş çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Amasya, Tokat ve Erzurum çevrelerinde kuvvetli, Ordu ve Giresun çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.