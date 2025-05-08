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        Haberler Bilgi Yaşam Bugün hava nasıl olacak? 8 Mayıs Perşembe Meteoroloji ile İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu tahminleri

        Bugün hava nasıl olacak? 8 Mayıs Perşembe İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu tahminleri

        Mayıs ayının gelişiyle birlikte, yurt genelinde hava sıcaklıkları artmaya başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Trakya, Marmara'nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Ege'nin iç kesimleri, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'nun büyük bölümü gök gürültülü sağanak yağmurlu olacak. Peki, "Bugün hava nasıl olacak?" İşte 8 Mayıs 2025 Perşembe İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu tahminleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.05.2025 - 01:04 Güncelleme: 08.05.2025 - 01:04
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        Bugün hava nasıl olacak sorusu, Meteoroloji tarafından yayımlanan hava durumu raporu ile yanıt buldu. Hava sıcaklığının önümüzdeki günlerde, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. 8 Mayıs Perşembe günü Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgesi'nin yağışlı geçmesi bekleniyor. İşte detaylar...

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        BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz’in Toroslar mevkii, İç Anadolu’nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu ile Kırklareli, Edirne, Sakarya, Kahramanmaraş, Kırşehir, Karaman, Çankırı, Adıyaman, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevreleri ile Antalya'nın batısının iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Çorum, Amasya ve Tokat çevreleri ile Samsun'un ve Ordu'nun iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Güney Ege ve Batı Akdeniz’de toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

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        İSTANBUL 14°C, 25°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        ANKARA 13°C, 27°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        İZMİR 18°C, 31°C

        Parçalı ve az bulutlu

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