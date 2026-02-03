Bugün hava nasıl olacak, İstanbul'a kar yağacak mı?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni haftanın gelişiyle birlikte hava durumu raporunu yayımladı. Böylelikle hava nasıl olacak, sorusu yanıt buldu. Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, Türkiye'ye Trakya'dan giriş yapan yeni bir soğuk hava dalgası etkili olacağını belirtirken, Edirne, Kırklareli çevresi başta olmak üzere Trakya genelinde kar yağışları ve yağmur görüleceğini açıkladı. Peki, "Bugün hava nasıl olacak, İstanbul'a kar yağacak mı?" İşte 3 Şubat Salı MGM ile hava durumu tahminleri...
Hava sıcakları yurdun iç ve doğu kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, "Soğuk hava dalgası ve Trakya‘daki kar yağışları batı bölgelerden ayrılmaya hazırlanıyor, çarşamba- cumartesi arası (4-7 Şubat) ise hava sıcaklıkları yeniden 13 ila 16°C’lere kadar yükselecek." açıklamasında bulundu. İşte detaylar...
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara'nın batısı ve Ege'nin güney kıyıları dışında kalan yerlerin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu, İç Anadolu'nun doğusu ile Eskişehir ve Bilecik çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Antalya'nın doğu kıyıları, Doğu Akdeniz'in doğusu, Batı Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun batı ve güneydoğu kesimlerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı, Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde toz taşınımı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Antalya'nın doğu kıyıları, Doğu Akdeniz'in doğusu, Batı Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun batı ve güneydoğu kesimlerinde kuvvetli kuvvetli olması beklendiğinden oluşabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı, kar örtüsüne sahip düşük rakımlı yerlerde yağışla birlikte kar erimesi, çığ riski ile yağmur yağan yerlerde sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, hortum, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuzeyli, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden oluşabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
ÇIĞ TEHLİKESİ: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunduğundan oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
İSTANBUL 2°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu
İZMİR 8°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
ANKARA 3°C, 6°C
Çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu