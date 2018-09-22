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Bugün hava nasıl olacak? İstanbul, Ankara ve İzmir hava durumu raporu! İşte 22 Eylül hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 22 Eylül yurt geneli hava durumu raporu yayınlandı. Bugün hava nasıl olacak? İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerde hava durumu nasıl olacak? soruları hafta sonu plan yapacaklar olan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İşte 22 Eylül Cumartesi hava durumu raporu

22.09.2018 - 09:20 | Güncelleme:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Muş, Bitlis ve Van çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, güney kesimlerde batı ve kuzeybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA DURUMU

MARMARA

Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BİLECİK °C, 27°C
Az bulutlu ve açık

BURSA °C, 29°C
Az bulutlu

EDİRNE °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 28 °C
Parçalı ve az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

KÜTAHYA °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

BURDUR °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

KAHRAMANMARAŞ °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 29°C
Az bulutlu ve açık,

KAYSERİ °C, 28°C
Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 27°C
Parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 26°C
Parçalı bulutlu

SİNOP °C, 28°C
Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 24°C
Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BAYBURT °C, 25°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 27°C
Parçalı bulutlu

TOKAT °C, 28°C
Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 25°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğusu parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren bölgenin kuzeydoğu kesimleri ile Muş, Bitlis ve Van çevrelerinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ARDAHAN °C, 18°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ELAZIĞ °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

ERZURUM °C, 20°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HAKKARİ °C, 25°C
Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BATMAN °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

DIYARBAKIR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

GAZIANTEP °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

KİLİS °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

DENİZLERDE HAVA DURUMU

Fırtına beklenmiyor.

KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Rüzgar: Batı Karadeniz’de doğu ve kuzeydoğudan, akşam doğusu kuzeybatıdan, akşam saatlerinden sonra batısı güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), Doğu Karadeniz’de batı ve güneybatıdan, akşam saatlerinden sonra güneydoğudan, doğusu kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m Görüş: İyi.

MARMARA
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,0m, Görüş: İyi.

EGE
Hava Durumu: Az bulutlu, kuzeyi sabah saatlerinde parçalı bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), öğleden sonra kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), Güney Ege’de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m Görüş: İyi.

AKDENİZ
Hava Durumu: Az bulutlu, Rüzgar: Batı Akdeniz’de batı ve güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), batısı kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), Doğu Akdeniz’de batı ve güneybatıdan 2 ila 4 (1030 km/sa) batısı öğlenden sonra 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 1,5m, Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgâr: Doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

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