Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Muş, Bitlis ve Van çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, güney kesimlerde batı ve kuzeybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA DURUMU
MARMARA
Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BİLECİK °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
BURSA °C, 29°C
Az bulutlu
EDİRNE °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL °C, 28 °C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
KÜTAHYA °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
BURDUR °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
KAHRAMANMARAŞ °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 29°C
Az bulutlu ve açık,
KAYSERİ °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
KONYA °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 27°C
Parçalı bulutlu
KASTAMONU °C, 26°C
Parçalı bulutlu
SİNOP °C, 28°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK °C, 24°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BAYBURT °C, 25°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 27°C
Parçalı bulutlu
TOKAT °C, 28°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 25°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğusu parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren bölgenin kuzeydoğu kesimleri ile Muş, Bitlis ve Van çevrelerinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ARDAHAN °C, 18°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ELAZIĞ °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
ERZURUM °C, 20°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HAKKARİ °C, 25°C
Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BATMAN °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
DIYARBAKIR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
GAZIANTEP °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
KİLİS °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLERDE HAVA DURUMU
Fırtına beklenmiyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Rüzgar: Batı Karadeniz’de doğu ve kuzeydoğudan, akşam doğusu kuzeybatıdan, akşam saatlerinden sonra batısı güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), Doğu Karadeniz’de batı ve güneybatıdan, akşam saatlerinden sonra güneydoğudan, doğusu kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m Görüş: İyi.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,0m, Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Az bulutlu, kuzeyi sabah saatlerinde parçalı bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), öğleden sonra kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), Güney Ege’de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Az bulutlu, Rüzgar: Batı Akdeniz’de batı ve güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), batısı kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), Doğu Akdeniz’de batı ve güneybatıdan 2 ila 4 (1030 km/sa) batısı öğlenden sonra 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 1,5m, Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgâr: Doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.