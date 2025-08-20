Habertürk
        Bugün hava nasıl olacak? İşte 20 Ağustos Çarşamba Meteoroloji ile İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu tahminleri

        Bugün hava nasıl olacak? 20 Ağustos Çarşamba İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu tahminleri

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), tarafından yapılan hava durumu tahminlerine göre, Marmara Bölgesi ve Karadeniz Bölgesi'nde bazı illerde sağanak yağış bekleniyor. Diğer bölgelerde ise herhangi bir yağış beklenmiyor. Sıcaklıların ise iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. İşte bugün hava nasıl olacak, sorusunun yanıtı...

        Giriş: 20.08.2025 - 01:11 Güncelleme: 20.08.2025 - 01:11
        Bugün hava nasıl olacak, sorusu Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama sonucunda yanıt buldu. İstanbul'da sıcaklılarda herhangi bir değişim beklenmezken sağanak yağışın il genelinde etkili olması bekleniyor. İşte 20 Ağustos Çarşamba Meteoroloji ile İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu tahminleri...

        2

        BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey kesimleri ile Akdeniz’in iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara’nın kuzeyi, Doğu Karadeniz kıyıları, Akdeniz’in Toroslar mevkii, Ordu, Konya’nın batısı, Balıkesir’in kuzeyi, Afyonkarahisar ve Isparta’nın doğusu ile Hatay kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam Tekirdağ'da kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Rüzgar, Güney Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

        3

        BÖLGELERİMİZDE HAVA

        MARMARA

        Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzey kesimlerinin aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam Tekirdağ'da yerel kuvvetli olması bekleniyor.

        BALIKESİR 18°C, 31°C

        Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ilçelerinin aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ÇANAKKALE 21°C, 31°C

        Parçalı bulutlu

        EDİRNE 18°C, 31°C

        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        İSTANBUL 22°C, 29°C

        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        EGE

        Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Afyonkarahisar'ın doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        A.KARAHİSAR 16°C, 30°C

        Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        DENİZLİ 22°C, 35°C

        Parçalı ve az bulutlu

        İZMİR 21°C, 34°C

        Az bulutlu ve açık

        MUĞLA 21°C, 36°C

        Az bulutlu ve açık

        4

        AKDENİZ

        Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Akdeniz’in Toroslar mevkii ve Isparta’nın doğusu ile Hatay kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        ADANA 25°C, 35°C

        Az bulutlu ve açık

        ANTALYA 25°C, 31°C

        Az bulutlu ve açık

        HATAY 26°C, 33°C

        Parçalı ve az bulutlu, batıısı çok nulutlu öğle saatlerinden sonra kıyı ilçeleri yerel sağanak yağışlı

        ISPARTA 20°C, 34°C

        Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

        İÇ ANADOLU

        Parçalı ve az bulutlu, öğleden sonra güneybatı kesimleri yer yer çok bulutlu, Konya'nın batı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        ANKARA 18°C, 31°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ESKİŞEHİR 15°C, 29°C

        Parçalı ve az bulutlu

        KONYA 21°C, 32°C

        Parçalı ve az bulutlu, öğleden sonra parçalı çok bulutlu, batı ilçelerinin yerel gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        YOZGAT 14°C, 29°C

        Az bulutlu

        5

        BATI KARADENİZ

        Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden bölgenin kıyılarının (Sinop haric) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        BOLU 13°C, 29°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        DÜZCE 16°C, 29°C

        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        SİNOP 20°C, 32°C

        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ZONGULDAK 19°C, 24°C

        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ORTA ve DOĞU KARADENİZ

        Parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinin aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        AMASYA 19°C, 33°C

        Parçalı ve az bulutlu

        RİZE 24°C, 28°C

        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        SAMSUN 22°C, 32°C

        Parçalı bulutlu

        TRABZON 25°C, 28°C

        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        DOĞU ANADOLU

        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        ERZURUM 12°C, 33°C

        Az bulutlu ve açık

        KARS 11°C, 33°C

        Az bulutlu ve açık

        MALATYA 20°C, 36°C

        Az bulutlu ve açık

        VAN 15°C, 31°C

        Az bulutlu ve açık

        GÜNEYDOĞU ANADOLU

        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        DİYARBAKIR 21°C, 40°C

        Az bulutlu ve açık

        GAZİANTEP 23°C, 39°C

        Az bulutlu ve açık

        MARDİN 25°C, 35°C

        Az bulutlu ve açık

        SİİRT 25°C, 39°C

        Az bulutlu ve açık

        6
