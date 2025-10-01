Bugün hava nasıl olacak? 1 Ekim Ankara, İzmir, İstanbul hava durumu raporu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü son hava durumu tahminlerini yayımladığı son tahminler raporu ile duyurdu. İstanbul başta olmak üzere birçok kente hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altına geriledi. Bazı bölgelerin ise yağışlı havanın etkisi altına girmesi bekleniyor. Peki, "Bugün hava nasıl olacak?" İşte 1 Ekim Ankara, İzmir, İstanbul hava durumu raporu...
Bugün hava nasıl olacak, sorusu Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan son hava durumu tahminleri ile yanıt buldu. Meteoroloji uzmanlarına göre yağışlı havanın tüm Türkiye'de hafta boyunca yer yer etkili olması bekleniyor. İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile 1 Ekim Çarşamba Ankara, İzmir, İstanbul hava durumu tahminleri...
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Karadeniz kıyıları, Doğu Akdeniz'in doğusu, Karabük, Artvin, Kars, Ardahan, Çorum, Erzurum, Iğdır, Van, Bitlis ve Ağrı'nın doğusunun çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde (Salı) Trabzon'un doğu ilçeleri ile Rize ve Artvin'in kuzeyinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI
Hava sıcaklığının, yurdun kuzey kesimlerinde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde diğer yerlerde normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.