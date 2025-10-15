Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? Meteoroloji ile 15 Ekim Çarşamba İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu raporu

        Bugün hava nasıl olacak? 15 Ekim Çarşamba İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu tahminleri

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu raporunu yayımladı. Marmara'nın ve Batı Karadeniz'in kuzey kesimleri sağanak yağmurlu diğer bölgeler parçalı ve çok bulutlu olacak. Ekim ayının gelişiyle birlikte hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyretmeye başladı. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji ile 15 Ekim Çarşamba İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu raporu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.10.2025 - 00:44 Güncelleme: 15.10.2025 - 00:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Bugün hava nasıl olacak, sorusu Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan hava durumu tahminleri ile belli oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: hava sıcaklığının, mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor. İşte 15 Ekim 2025 Çarşamba İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu tahminleri...

        2

        BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın kuzeydoğusu ve Batı Karadeniz kıyıları ile Balıkesir’in kuzeyi kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        3

        HAVA SICAKLIĞI

        Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

        RÜZGAR

        Yurdun güney ve doğusunda güneyli yönlerden, diğer yerlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

        4

        İSTANBUL 13°C, 19°C

        Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

        İZMİR 13°C, 25°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ANKARA 6°C, 18°C

        Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu

        5
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bizim Çocuklar'dan dört dörtlük zafer!
        Bizim Çocuklar'dan dört dörtlük zafer!
        Millilerden son 2 maçta 10 gol!
        Millilerden son 2 maçta 10 gol!
        Trump: 2. aşama şimdi başlıyor
        Trump: 2. aşama şimdi başlıyor
        Kocaeli'de milli takıma özel koreografi!
        Kocaeli'de milli takıma özel koreografi!
        "Filistin'i Filistinliler yönetmeli"
        "Filistin'i Filistinliler yönetmeli"
        2 aylık eşini öldürmüştü tahliyesine itiraz edildi
        2 aylık eşini öldürmüştü tahliyesine itiraz edildi
        "Bundan böyle kira konusunda işin planlamasını devlet yapacak"
        "Bundan böyle kira konusunda işin planlamasını devlet yapacak"
        Mark Rutte'den açıklamalar
        Mark Rutte'den açıklamalar
        Genç kızın kulağında kulaklık vardı... O anlar kamerada...
        Genç kızın kulağında kulaklık vardı... O anlar kamerada...
        Real Madrid'in gözdesi!
        Real Madrid'in gözdesi!
        Bir aile yok oldu
        Bir aile yok oldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump'la bağımız çok önemli
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump'la bağımız çok önemli
        Merve'ye korkunç saldırı! Yaşam savaşı veriyor!
        Merve'ye korkunç saldırı! Yaşam savaşı veriyor!
        Güllü'nün ölüm nedeni belli oldu
        Güllü'nün ölüm nedeni belli oldu
        10 yıl önce mağarada cesedi bulundu! Gülizar'ın katili akrabası çıktı!
        10 yıl önce mağarada cesedi bulundu! Gülizar'ın katili akrabası çıktı!
        Cevher Jant yüzde 25'ini halka açacak
        Cevher Jant yüzde 25'ini halka açacak
        Hastalarının mahrem görüntüsü çeken doktora eşinden boşanma davası!
        Hastalarının mahrem görüntüsü çeken doktora eşinden boşanma davası!
        Getir'den yapay zeka hamlesi
        Getir'den yapay zeka hamlesi
        20 kişi tutuklandı! 127 milyon TL'lik vurgun!
        20 kişi tutuklandı! 127 milyon TL'lik vurgun!
        Sinsi pandemiye dikkat! "Ayakta tedavi alabilecek hastaları bile kaybedebiliriz"
        Sinsi pandemiye dikkat! "Ayakta tedavi alabilecek hastaları bile kaybedebiliriz"