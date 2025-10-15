Bugün hava nasıl olacak? 15 Ekim Çarşamba İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu tahminleri
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu raporunu yayımladı. Marmara'nın ve Batı Karadeniz'in kuzey kesimleri sağanak yağmurlu diğer bölgeler parçalı ve çok bulutlu olacak. Ekim ayının gelişiyle birlikte hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyretmeye başladı. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji ile 15 Ekim Çarşamba İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu raporu...
Bugün hava nasıl olacak, sorusu Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan hava durumu tahminleri ile belli oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: hava sıcaklığının, mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor. İşte 15 Ekim 2025 Çarşamba İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu tahminleri...
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın kuzeydoğusu ve Batı Karadeniz kıyıları ile Balıkesir’in kuzeyi kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI
Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.
RÜZGAR
Yurdun güney ve doğusunda güneyli yönlerden, diğer yerlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.