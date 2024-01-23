Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'ye göre 23 Ocak Salı (bugün) İstanbul, Ankara, İzmir ve yurt genelinde hava durumu

Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'ye göre 23 Ocak Salı (bugün) İstanbul, Ankara, İzmir ve yurt genelinde hava durumu

Bugün hava nasıl olacak? Türkiye kış aylarını dondurucu soğuklarla geçiriyor. Bugün yurt genelinde düşük sıcaklıkların yanında, hava durumu bölgelere göre değişiyor. Bazı bölgelerde kar yağışı beklenirken, bazıların da hava sisli olacak. İşte, meteoroloji tahminlerine göre bugün (23 Ocak Salı) İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu...

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BUGÜN (23 OCAK SALI) HAVA NASIL OLACAK İSTANBUL, ANKARA, İZMİR?

İstanbul bugün yağışsız ve yer yer güneşli bir güne uyanıyor. Ancak dondurucu soğuklar devam edecek ve sıcaklıklar 3 ile 8 derece arasında değişecek.

Ankara da bugün dondurucu soğuklara maruz kalacak. Eksi 5 ile 3 derece ile soğuğu hissedecek Başkent'te yarın hava sisli olacak.

İzmir de bugün sisli havanın etkisinde girecek. Sıcaklıklar 3 ile 11 derece arasında değişecek.