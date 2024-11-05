BATI KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren bölge geneli yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimlerin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU -1°C, 11°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimlerin karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DÜZCE 3°C, 14°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

SİNOP 10°C, 12°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK 7°C, 12°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Ordu, Giresun ve Trabzon çevrelerinde kuvvetli, Rize ve Artvin çevrelerinde çok kuvvetli, yükseklerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sisli olması tahmin ediliyor.

AMASYA 2°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

ARTVİN 2°C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel çok kuvvetli, yükseklerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

SAMSUN 7°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON 9°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı