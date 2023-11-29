Haberler Gündem BUGÜN İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ? 29 Kasım 2023 bugün İstanbul'da okul var mı ve Valilikten açıklama geldi mi?

Bugün İstanbul'da okullar tatil mi? 29 Kasım 2023 bugün İstanbul'da okul var mı? Soğuk hava dalgası tüm Türkiye'yi etkisi altına aldı. AKOM'dan son dakika gelen İstanbul'a fırtına ve yağış uyarısı sonrası çarşamba günü okulların tatil olup olmayacağı merak konusu oldu. Öğrenciler Valilik tarafından yapılacak açıklamayı beklerken gözler "Bugün İstanbul'da okullar tatil mi?" sorusuna çevrildi. İşte, 29 Kasım 2023 Çarşamba okulların durumu... Habertürk Giriş: 29.11.2023 - 07:30 Güncelleme: 29.11.2023 - 07:30 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

copy ABONE OL

1 Şurada Paylaş!







Meteoroloji Genel Müdürlüğü Marmara’nın doğusunda kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini belirtti. AKOM ve Meteoroloji'den peş peşe yapılan açıklamaların ardından okullarda tatil beklentisi gündeme geldi. Öğrencilerin gözü Valilik'lerden gelecek son dakika okul tatili haberlerine çevrildi. İşte, "29 Kasım 2023 Çarşamba bugün okul var mı, tatil mi edildi?" sorusunun yanıtına ilişkin detaylar...

2 Şurada Paylaş!







AKOM'DAN UYARI! İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), bugün akşam saatlerinden itibaren kent genelinde fırtına ve sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. İBB AKOM’dan yapılan açıklamada, “İstanbul’da bugün akşam saatlerinden itibaren yağışlı havanın etkisine girecek. AKOM meteoroloji verilerine göre akşam saat 22.00 ile Çarşamba sabah saat 10.00 saatleri arasında il genelinde fırtına bekleniyor. Lodos (güney-batı) yönlerinden kuvvetlenerek kısa süreli hamlelerle kuvvetli fırtına şeklinde (60-90km/) eseceği, beraberinde sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor. Halihazırda kış değerlerinde (4-8C) seyreden sıcaklıkların hafta boyunca artarak bahar değerlerine (15- 18C) yükselmesi bekleniyor” ifadelerine yer verildi.