Bugün kapalı olacak metro durakları hakkında açıklama geldi. Metro İstanbul tarafından yapılan duyuruda, İstanbul Valiliği’nin aldığı karar doğrultusunda M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattı’nın bazı istasyonlarının geçici olarak işletmeye kapatıldığı belirtildi. Metrolar ikinci bir duyuruya kadar belirtilen duraklarda durmadan seferlerine devam edecek. Peki, bugün hangi metro durakları kapalı olacak, ne zaman saat kaçta açılacak? İşte 22 Temmuz 2025 bugün kapalı olan M1A Metro Hattı durakları…