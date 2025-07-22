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        Haberler Bilgi Gündem BUGÜN KAPALI OLAN METRO İSTASYONLARI 22 TEMMUZ 2025: Bugün hangi metro durakları kapalı olacak? DTM ve Atatürk Havalimanı metro durakları ne zaman açılacak?

        Bugün hangi metro durakları kapalı olacak, ne zaman açılacak? 22 Temmuz 2025 bugün kapalı olan metro istasyonları

        M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattı ile ilgili bir son dakika gelişmesi yaşandı. Metro İstanbul, İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattı'nın bazı istasyonlarının işletmeye kapalı olacağını duyurdu. Araçlar ikinci bir duyuruya kadar belirtilen istasyonlarda durmayacak. Peki, bugün hangi metro durakları kapalı olacak? Kapatılan M1A Metro Hattı istasyonları ne zaman açılacak, saat kaçta? İşte 22 Temmuz 2025 bugün kapalı olan metro istasyonları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.07.2025 - 08:34 Güncelleme: 22.07.2025 - 08:34
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        Bugün kapalı olacak metro durakları hakkında açıklama geldi. Metro İstanbul tarafından yapılan duyuruda, İstanbul Valiliği’nin aldığı karar doğrultusunda M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattı’nın bazı istasyonlarının geçici olarak işletmeye kapatıldığı belirtildi. Metrolar ikinci bir duyuruya kadar belirtilen duraklarda durmadan seferlerine devam edecek. Peki, bugün hangi metro durakları kapalı olacak, ne zaman saat kaçta açılacak? İşte 22 Temmuz 2025 bugün kapalı olan M1A Metro Hattı durakları…

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        BUGÜN HANGİ METRO İSTASYONLARI KAPALI?

        Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattı'nın DTM ve Atatürk Havalimanı istasyonlarının İstanbul Valiliği’nin kararı doğrultusunda ikinci bir duyuruya kadar işletmeye kapatıldığı bildirildi.

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        22 TEMMUZ 2025 BUGÜN KAPALI OLAN METRO DURAKLARI

        Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ''İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda bugün saat 10.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattımızın DTM ve Atatürk Havalimanı istasyonları işletmeye kapalı olacaktır.'' ifadelerine yer verildi.

        Açıklamada, seferlerin Yenikapı-Yenibosna istasyonları arasında gerçekleştirileceği belirtildi.

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        DTM VE ATATÜRK HAVALIMANI METRO DURAKLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

        Metro İstanbul'un açıklamasında DTM ve Atatürk Havalimanı istasyonlarının ikinci bir duyuruya kadar işletmeye kapatılacağı belirtildi.

        İstasyonların ne zaman açılacağı ile ilgili açıklama gelmesi hallinde haberimize eklenecektir.

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