Dünya Kupası 2022'de finalin adı belli oldu. Messi'nin önderliğindeki Arjantin ile son Dünya Kupası'nın sahibi Fransa, kupanın sahibi olmak için Katar'da karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Bunun yanı sıra Fas ile Hırvatistan da 3.'lük için kozlarını paylaşacak. İşte, bugün herhangi bir maçın oynanmayacağı turnuvada kalan maçların programı...