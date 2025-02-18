Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Bugün ne günü, 18 Şubat ne günü? İşte 18 Şubat tarihinde yaşanan önemli olaylar

        18 Şubat ne günü? 18 Şubat tarihinde yaşanan önemli olaylar

        Miladi takvime göre yılın 49. gününe girilirken 18 Şubat tarihinde yaşanan önemli olaylar gündemdeki yerini aldı. Bilindiği gibi bazı özel günler dünyanın farklı noktalarında çeşitli kutlamalara sahne olurken, bazı günler ise bir konuya dikkat çekmek adına çeşitli etkinlikler düzenlemektedir. Peki, "18 Şubat ne günü?" İşte 18 Şubat tarihinde yaşanan önemli olaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.02.2025 - 01:28 Güncelleme: 18.02.2025 - 01:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Bugün ne günü, sorusu günün cevabı en çok merak edilen konuları arasında yer aldı. 18 Şubat dünya tarihinde ve ülkemizde pek çok olayın yaşandığı bir gündür. Her yıl 18 Şubat, "Dünya Pil Günü" olarak kutlanmaktadır. Peki, "18 Şubat ne günü?" İşte 18 Şubat tarihinde meydana gelen olaylar ve özel günler...

        2

        18 ŞUBAT NE GÜNÜ?

        Her yıl 18 Şubat, "Dünya Pil Günü" olarak kutlanır. Bu özel gün, pillerin hayatımızdaki önemini ve yaygın kullanımını vurgulamak amacıyla düzenlenir. Piller, enerji depolama ve taşıma konusunda kritik bir rol oynarlar. Elektronik cihazlarımızın çalışmasını sağlamanın yanı sıra taşınabilir aletlerin güç kaynağı olarak da kullanılırlar. Ayrıca yenilenebilir enerji kaynaklarının depolanmasında da kritik bir işlev görürler.

        3

        İşte 18 Şubat tarihinde yaşanan önemli olaylar

        1451 - Fatih Sultan Mehmet, ikinci kez tahta çıktı.

        1695 - Osmanlı donanması, Sakız Adası'nı Venedikliler'den geri aldı.

        1856 - Islahat Fermanı yayınlandı.

        1885 - Mark Twain'in Huckleberry Finn'in Maceraları adlı kitabı, ilk kez yayımlandı.

        1913 - Raymond Poincaré, Fransa Devlet Başkanı oldu.

        1930 - Amerikalı astronomi tutkunu Clyde Tombaugh, 33 cm'lik bir teleskopla Plüton cüce gezegenini keşfetti.

        1932 - Japon İmparatoru, Manzhouguo'nun (Mançurya'nın eski Çince adı) Çin'den bağımsızlığını ilan etti.

        1941 - Anıtkabir için mimari yarışma açıldığı resmen ilan edildi.

        1941 - Petrol Ofisi kuruldu.

        1943 - Naziler, Beyaz Gül hareketi üyelerini tutukladılar.

        1943 - Joseph Goebbels, Sportpalast konuşmasını yaptı.

        1952 - TBMM, Türkiye'nin NATO üyeliğini onayladı. Türkiye, 21 Şubat günü NATO üyesi oldu.

        1957 - BM'de Kıbrıs görüşmelerine başlandı. BM, 26 Şubat'ta sorunun öncelikle ilgili taraflar arasında görüşülmesine karar verdi.

        1960 - 7 ülke, Latin Amerika Serbest Ticaret Birliğini (LAFTA) kurdu. 1980'de imzalanan yeni bir anlaşma ile ALADI adını aldı.

        1965 - Gambiya, Birleşik Krallık'tan bağımsızlığını kazandı.

        1967 - Millî Eğitim Bakanlığı bütçesi görüşüldü; 35.000 köyden 15.000'inde okul olmadığı açıklandı.

        1971 - Elazığ Senatörü Profesör Celal Ertuğ, "Bir dikta ortamına adım adım yaklaşılmaktadır. Ordunun mesajı açıktır. Demirel derhal istifa etmelidir" dedi. Başbakan Süleyman Demirel ise, "Meşru yollardan geldim. Bulurlar 226'yı, bizi devirirler" dedi.

        1974 - Kiss müzik grubu, kendi adlarını taşıyan ilk albümlerini yayımladılar.

        1977 - Uzay mekiği Enterprise, bir Boeing 747'nin üstünde ilk yolculuğuna çıktı.

        1977 - İstanbul Yükseköğrenim Derneği, (İYÖD) "amaç dışı faaliyet" gösterdiği gerekçesiyle süresiz kapatıldı. İYÖD, Dev-Genç'in (Devrimci Gençlik Dernekleri Federasyonu) İstanbul Bölge Yürütme Kurulunu oluşturuyordu.

        1979 - Sahra Çölü'ne kar yağdı.

        1988 - İstanbul'daki Spor ve Sergi Sarayı'nın adı, "Lütfi Kırdar" olarak değiştirildi.

        1993 - Gazeteci Kemal Kılıç öldürüldü. Kılıç, İnsan Hakları Derneği'nin Urfa Şubesi Yönetim Kurulu üyesiydi.

        1994 - Demokrasi Partisinin (DEP) Genel Merkezi bombalandı, bir kişi öldü, 2'si ağır 16 kişi yaralandı. Demokrasi Partisi (DEP) yılbaşından beri 4 kez saldırıya uğramıştı. Olayı İslami Cihat Örgütü üstlendi.

        1995 - Sosyaldemokrat Halkçı Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi, CHP çatısı altında birleşti. SHP'li Hikmet Çetin oy birliğiyle Genel Başkan seçildi.

        1997 - Tansu Çiller, TEDAŞ ve TOFAŞ soruşturmalarından aklandı. Refah Partisi milletvekilleri Tansu Çiller'in aklanmasından yana oy kullandılar.

        2003 - Güney Kore'nin Daegu metrosunda çıkan yangında, yaklaşık 200 kişi öldü.

        2004 - İran'ın Nişabur kenti yakınlarda kontrolden çıkan bir yük treninde meydana gelen patlama ve yangında, 200'ü kurtarma personeli olmak üzere 295 kişi öldü. Tren; kükürt, petrol ve gübre taşıyordu.

        2007 - NBA'de oynayan en iyi oyunculardan oluşan iki takımın karşılaşması şeklinde, her yıl gösteri amaçlı yapılan 2007 NBA All-Star Maçı, Las Vegas'ta yapıldı.

        2008 - Amerika Birleşik Devletleri, Afganistan ve Türkiye; Kosova'nın tek taraflı bağımsızlığını tanıdığını açıkladı.

        2021 - NASA'nın keşif aracı Perseverance Mars'a indi.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Avcılar’da korkutan yangın!
        Avcılar’da korkutan yangın!
        İsrail'e 1 ton ağırlığında bomba sevkiyatı
        İsrail'e 1 ton ağırlığında bomba sevkiyatı
        Toronto'da uçak kazası!
        Toronto'da uçak kazası!
        Çocuklarını hortumla döven baba tutuklandı
        Çocuklarını hortumla döven baba tutuklandı
        Buruk'tan yabancı hakem açıklaması!
        Buruk'tan yabancı hakem açıklaması!
        Osimhen, Cimbom'a hayat verdi!
        Osimhen, Cimbom'a hayat verdi!
        Adalet çağrısını paylaştılar
        Adalet çağrısını paylaştılar
        "G.Saray derbiyi kazanırsa 'şampiy..' derim!"
        "G.Saray derbiyi kazanırsa 'şampiy..' derim!"
        Güran cinayetinde sıcak gelişme
        Güran cinayetinde sıcak gelişme
        Sendikada silahlı saldırı!
        Sendikada silahlı saldırı!
        Real Madrid'de kriz: Arda Güler ve Ancelotti
        Real Madrid'de kriz: Arda Güler ve Ancelotti
        Scholz: Avrupa için durum zor
        Scholz: Avrupa için durum zor
        Önce tahliye, sonra yeniden tutuklama kararı verildi
        Önce tahliye, sonra yeniden tutuklama kararı verildi
        Almanya'da seçimlerde son durum ne?
        Almanya'da seçimlerde son durum ne?
        TFF'den derbi için başkanlara çağrı!
        TFF'den derbi için başkanlara çağrı!
        İmamoğlu için 4 yıla kadar hapis istemi
        İmamoğlu için 4 yıla kadar hapis istemi
        Dünden bugüne ne kadar değiştiler?
        Dünden bugüne ne kadar değiştiler?
        2. ve 3. Lig'de haftanın canlı maçları
        2. ve 3. Lig'de haftanın canlı maçları
        Alperen'in gurur gecesi! "Türk terminatör"
        Alperen'in gurur gecesi! "Türk terminatör"
        Boşanma davalarına yeni formül
        Boşanma davalarına yeni formül