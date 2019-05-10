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Bugün ne pişirsem? İftar menüleri 10 Mayıs 2019

Ramazan ayının başlamasıyla beraber iftar menüleri de en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. Sürekli evde her gün yemek yapıyor olmanın belki de en zor noktası hangi yemeği yapacağını uzun uzun düşünmek, "Bugün ne pişirsem?" derdine düşmek. İşte sizler için 10 Mayıs 2019 iftar menüsü

Bugün ne pişirsem

Ramazan ayında en çok araştırılan konulardan biri de iftar menüleri... Orucunuzu lezzetli bir iftar menüsüyle açmak istiyorsanız sizlere bir çorba, bir ana yemek ve bir tatlı tarifi hazırladık! İşte "Bugün ne pişirsem?" sorusuna yanıt arayanlar için özenle hazırlanmış iftar menüleri...

İFTAR MENÜSÜ ÇORBA TARİFİ

OVMAÇ ÇORBASI MALZEMELER 

1 litre tavuk suyu
1,5 litre su
1 kilo yoğurt
3 diş sarımsak

HAMURU İÇİN;

2 su bardağı un
1 adet yumurta
Bir çay kaşığı tuz
Aldığı kadar su

SÜSLEMEK İÇİN;

Tereyağı
Pul biber
Nane

OVMAÇ ÇORBASI NASIL YAPILIR?

2 su bardağı unu bir kaba alın. Tuz atın ve 1 yumurta kırın. Küçük hamur parçacıkları olana kadar parmak uçlarınızla ovalayın. Tencerede kaynayan 1 litre tavuk suyu ve 1 buçuk litre suyun içine karıştırarak bırakın. Kaynayınca su ile inceltilen sarımsaklı yoğurdu alıştırarak ilave edin. Her aşamada karıştırmanın bırakılmaması önemlidir. Bir taşım kaynayınca ocaktan alın ve yağda yakılan toz biber, pul biber ve kuru nane ile servise alın. Afiyet Olsun!

İFTAR MENÜSÜ ANA YEMEK TARİFİ

ZEYTİNYAĞLI KURU PATLICAN DOLMASI MALZEMELER

10 adet kuru patlıcan
1 kuru soğan (büyük boy)
7 diş sarımsak
1 su bardağı pirinç
Yarım yemek kaşığı biber salçası
Yarım yemek kaşığı domates salçası
1 kahve fincanı zeytinyağı
Yarım su bardağı su
1 çay kaşığı tuz (Arzuya göre miktarı azaltıp artırabilirsiniz)
1 çay kaşığı şeker
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı pul biber
İsteğe göre maydanoz ve dereotu

PİŞİRMEK İÇİN;

1 su bardağı su
1 tatlı kaşığı salça
2 yemek kaşığı nar ekşisi ya da sumak ekşisi

ZEYTİNYAĞLI KURU PATLICAN DOLMASI NASIL YAPILIR? 

Önce patlıcanların acısını çıkarmak için kaynar suda haşlayıp süzün. Bu sırada küçük küçük doğranmış soğan ve sarımsakları zeytinyağında ölünceye kadar kavurun. Üzerine salça ekleyin ve biraz daha kavurduktan sonra yıkanmış pirinçleri karışıma ekleyin. Bir iki dakika harcı kavurduktan sonra, şekeri ve suyu ekleyip suyu çekene kadar kısık ateşte pişirin. Pirinçler suyunu çekince baharatları ve arzuya göre doğranmış maydanoz ve dereotunu harca ekleyin.

Haşlanan ve ılıyan patlıcanları ağzında bir parmak boşluk kalacak şekilde iç iç harç ile doldurun. Sıkı sıkı yerleştirilen patlıcanların üzerine hafif tuz serpip, bir parmak altlarına gelecek şekilde salçalı suyu dökün. Pişirirken dağılmaması için dolmaların üstüne porselen bir tabak yerleştirin. 10 dakika piştikten sonra tabağı aralayıp, tencereye sumak ya da nar ekşisini ekleyin. 15 dakika kadar daha pişirin. Zeytinyağlı kuru patlıcanlı dolmanız hazır! Afiyet olsun...

İFTAR MENÜSÜ TATLI TARİFİ

ÇİKOLATALI ISLAK KURABİYE MALZEMELER

3 yemek kaşığı tereyağı (oda sıcaklığında yumuşamış)
Yarım su bardağı sıvıyağ
1 adet yumurta
1 su bardağı pudra şekeri
4 yemek kaşığı kakao
1 paket vanilya
3 su bardağı un
1 paket kabartma tozu

ÇİKOLATALI ISLAK KURABİYE NASIL YAPILIR? 

Derin bir karıştırma kabına tereyağı ve sıvı yağı alın, yumurtayı ekleyin, pudra şekeri, kakao ve vanilyayı ilave edin. Parmak uçlarınızla tereyağını ezerek malzemeleri karıştırın. Elenmiş un ve kabartma tozunu azar azar ekleyip kurabiye hamurunu bütünleşene kadar yoğurmaya başlayın.

Bir fırın tepsisine yağlı kağıdı yerleştirin. Kurabiye hamuruna şekil vererek, fırın tepsisine dizin. 180 derecede önceden ısıtılmış fırında, hazırladığınız kurabiyeleri 20-23 dakika kadar pişirin. Üstleri çatlayınca fırından çıkartın.

Bu esnada şerbeti hazırlayın. Yayvan bir kaseye toz şekeri ve suyu aktarın. Şeker tamamen eriyene kadar kaşıkla karıştırın.
Kurabiyelerin ilk sıcağının geçmesi için 3 dakika serin bir yerde bekletin. Her bir kurabiyenin altını ve üstünü şekerli suya batırıp tepsiye dizin. Yaklaşık yarım saat kadar beklettikten sonra çikolatalı ıslak kurabiyeleriniz hazır! Afiyet olsun...

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