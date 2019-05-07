Ramazan ayında en çok araştırılan konulardan biri de iftar menüleri... Orucunuzu lezzetli bir iftar menüsüyle açmak istiyorsanız sizlere bir çorba, bir ana yemek ve bir tatlı tarifi hazırladık! İşte leziz mi leziz iftar menüleri...

İFTAR MENÜSÜ ÇORBA TARİFİ

KÖFTELİ ÇORBA MALZEMELER

1 çay bardağı ayçiçek yağı

1 adet kuru soğan

6 su bardağı sıcak su

Arzuya göre 1 su bardağı erişte

Arzuya göre 1 bardak haşlanmış nohut

1 çay kaşığı tuz

KÖFTESİ İÇİN

1 yemek kaşığı un

300 gram kıyma

3 yemek kaşığı pirinç

1 çay kaşığı pul biber

Yarım çay kaşığı tuz

Yarım çay kaşığı karabiber

TERBİYESİ İÇİN

1 adet yumurta

4 yemek kaşığı yoğurt

2 yemek kaşığı un

SOSU İÇİN

1 yemek kaşığı tereyağı

1 çay kaşığı toz kırmızı biber

1 tatlı kaşığı kuru nane

KÖFTELİ ÇORBA NASIL YAPILIR?

Kıymayı derin bir karıştırma kabına alın. Pirinç, pul biber, tuz ve karabiber ekleyerek yoğurun. Ellerinizi hafifçe ıslattıktan sonra köfte harcından misket büyüklüğünde parçalar kopartın. Avuç içinizde yuvarlayarak köfte şeklini verin. Unu geniş bir tepsiye alın. Hazırladığınız köfteleri ekleyip tepsiyi sallayarak dış yüzeylerinin unlanmasını sağlayın.

Çorba hazırlığı için; kuru soğanı küçük küpler halinde doğrayın. Ayçiçek yağını derin bir tencerede kızdırın. Kuru soğanları hafif bir renk alana kadar yaklaşık 3-4 dakika kavurun. Sıcak suyu tencereye aktarıp kaynamaya bırakın. Kaynar suya unlanmış köfteleri atıp 4-5 dakika kadar orta ateşte pişirin. Erişteyi ekleyip açılana kadar pişirme işlemini sürdürün.

Çorbanın terbiyesi için; yumurta, yoğurt ve unu küçük bir kapta çırpıcı yardımıyla karıştırın. Kaynamakta olan çorba suyundan azar azar ekleyip hızlıca karıştırın. Ilıştırdığınız terbiye karışımını çorba tenceresine azar azar ekleyin, hızlıca karıştırın. Kısık ateşte pişirme işlemini sürdürün. En son da nohutları ekleyin.

Küçük bir sos tavasında tereyağını eritin. Toz kırmızı biberi ve naneyi ekleyip kokusu çıktıktan sonra ocaktan alın. Koyulaşıp kıvam alan çorbaya, hazırladığınız yağlı sosu ekleyip karıştırdıktan sonra sıcağı sıcağına sevdiklerinizle paylaşın.

İFTAR MENÜSÜ ANA YEMEK

PEYNİRLİ BÖREK MALZEMELER

1 kilo yufka

1 yemek tabağı dolusu peynir

5-6 dal maydanoz

Pul biber

İÇİ VE ÜZERİ İÇİN

Yarım çay bardağı süt

1 kaşık sıvı yağ

1 kaşık yoğurt

1 yumurta sarısı

PEYNİRLİ BÖREK NASIL YAPILIR ?

Öncelikle böreğin iç harcını hazırlayın. Peyniri ve ince ince kıydığınız maydanozu karıştırın. Arzu ettiğiniz kadar pul biber ekleyin ancak iç harcın rengini boyamamak için malzemeleri çok karıştırmayın. 1 kaşık sıvı yağ, süt ve yoğurdu bir kasede çırpın (Yumurtayı sonra ekleyeceğiz).

Tezgahta peynirli iç harç, yoğurtlu sütlü karışım ve yufkaları yan yana koyun. Böreği pişirmek istediğiniz tepsiyi yağlayın. Önce iki kat gelecek şekilde yufkaları yerleştirin. Hazır yufkalarınızı tepsi büyüklüğünüze ayarlayacak şekilde ve dağınık olarak tepsiye dizin.

Önce sütlü yoğurtlu karışımından kaşık yardımı ile yufkaya dökün ardından iç malzemeden yufkanın her yerine eşit olacak şekilde koyun. Ardından yine iki kat yufka serin. Bu işlemi yufka bitene kadar sürdürün. En son kat yufkayı da dizdikten sonra yoğurtlu süt karışımdan kalanın içine yumurta sarısı ekleyin, çırpın ve böreğin en üst katına iyice sürün. 200 derecelik fırında altı ve üstü kızarana kadar pişirin. Kare şekilde dilimleyerek servis edebilirsiniz. Afiyet olsun...

İFTAR MENÜSÜ TATLI TARİFİ

KUPTA TİRAMİSU MALZEMELER

1,5 paket kedi dili bisküvi

2 yemek kaşığı granül kahve

2 su bardağı su

3 yemek kaşığı kakao

KREMASI İÇİN

3 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

Yarım paket krema

2 paket labne peyniri

KUPTA TİRAMİSU NASIL YAPILIR?

Yumurtanın akı ile sarılarını ayırın. Yumurta sarılarına sırasıyla toz şeker, krema, labne peyniri ekleyip iyice çırpın. Diğer taraftan yumurta akına yavaşça toz şeker ekleyip köpük haline gelene kadar çırpın. Yumurta akını yumurta sarılı karışıma ekleyip söndürmeden yavaşça karıştırın. Granül kahveye 2 bardak su ekleyip karıştırın. Kedi dili bisküvileri kahve karışımına batırıp kuplara yerleştirin üzerine kremanızı dökün. En son kakao serpiştirin. Afiyet olsun.