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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Bugün ne pişirsem? İftar menüleri 8 Mayıs 2019

HABERTURK.COM

Ramazan ayının başlamasıyla beraber iftar menüleri de en çok araştırılan konular arasında. Sürekli evde her gün yemek yapıyor olmanın belki de en zor noktası hangi yemeği yapacağını uzun uzun düşünmek, "Bugün ne pişirsem?" derdine düşmek. İşte sizler için 8 Mayıs 2019 iftar menüsü

Bugün ne pişirsem

Ramazan ayında en çok araştırılan konulardan biri de iftar menüleri... Orucunuzu lezzetli bir iftar menüsüyle açmak istiyorsanız sizlere bir çorba, bir ana yemek ve bir tatlı tarifi hazırladık! İşte "Bugün ne pişirsem?" sorusuna yanıt arayanlar için özenle hazırlanmış iftar menüleri...

İFTAR MENÜSÜ ÇORBA TARİFİ

MISIR ÇORBASI MALZEMELER

400 gram dondurulmuş mısır
2 yemek kaşığı tereyağı
1 kuru soğan
2 yemek kaşığı un
8 çay bardağı süt
4 çay bardağı tavuk suyu

Süslemek için

Maydanoz

MISIR ÇORBASI NASIL YAPILIR?

Mısırın yarısını ayırıp ezerek püre haline getirin. Diğer yarısını bir kenarda bekletin. Derin bir tencerede tereyağını eritin. Soğanları piyazlık doğrayıp ekleyin ve pembeleşinceye kadar kavurun. Unu ilave edip kokusu çıkana kadar kavurmaya devam edin.

Ezdiğiniz mısırları tencereye ekleyip karıştırın.Üzerine sütü ve tavuk suyunu ilave ederek karıştırmaya devam edin. Çorba kaynamaya başladığında ayırmış olduğunuz tane mısırları da ekleyin ve birkaç dakika daha kaynatıp ocaktan alın. Üzerine ince kıyılmış maydanoz serperek servis edin. Mısır çorbanız hazır! Afiyet olsun...

İFTAR MENÜSÜ ANA YEMEK TARİFİ

ETLİ KURU FASULYE MALZEMELER

2 bardak kuru fasulye
300 gram kuşbaşı et ya da 100 gram ince ince doğranmış pastırma
1 adet kuru soğan
1 yemek kaşığı salça
1 domates
3 yemek kaşığı zeytinyağı
Sıcak su
1 çay kaşığı tuz

ETLİ KURU FASULYE NASIL YAPILIR?

Kuru fasulye sert baklagillerden olduğu için bir gece önceden suya koymalısınız. Sabaha kadar bekleyen fasulyeleri süzüp yemeği yapmaya soğan doğrayarak başlayabilirsiniz.

Soğanları yemeklik doğrayın ve etle beraber, ocağın altını yakıp zeytinyağı ile kavurun. Et pişince salçayı ve rendelediğiniz domatesi ekleyin. 2 dakika sonra suyunu süzdüğünüz fasulyeyi ekleyip kavurmaya devam edin.

Son olarak tuz ve su da ekleyerek düdüklü tencerenizin altını kısıp 40 dakika pişirmeye bırakın. 40 dakika sonra tencerenizin kapağını açın ve pişip pişmediğini kontrol edin.

Eğer çiğlik varsa pişirmeye devam edebilirsiniz. Piştiyse 5-10 dakika tencerenin kapağı kapalı şekilde dinlendirdikten sonra servis edebilirsiniz. Afiyet olsun...

PİRİNÇ PİLAVI MALZEMELER

2 yemek kaşığı tereyağı
1 yemek kaşığı zeytinyağı
2 yemek kaşığı arpa şehriye
2 su bardağı baldo pirinç
3 su bardağı sıcak su ya da tavuk suyu 
1 çay kaşığı tuz

PİRİNÇ PİLAVI NASIL YAPILIR?

Pirinç pilavı tarifine pirinçleri yıkayarak başlamanızı öneririz. Yıkanan pirinç dinlenirken altı yapıştırmayacak bir tencerede tereyağı ve sıvı yağı eritin.

Şehriyeyi süzgeçte sudan geçirin ve kızaran yağda rengi değişene kadar kavurun. Dinlenmiş pirinçlerinizi tencereye koyup üzerine birkaç damla limon sıkın. 1 dakikadan az bir süre karıştırın. Suyunuzu ekleyin ve ocağın altını kısıp pilav tenceresinin kapağını kapatın.

Yaklaşık 10 dakika sonra kapağını kaldırın bir tur karıştırıp suyunu çekmiş mi diye kontrol edin. Suyunu çektiyse altını kapatın ve dinlenmeye alın. Bu sırada soğumaması için bir örtü ile tencereyi sarabilirsiniz. Dinlendikten sonra bir kaseyi kalıp olarak kullanıp derli toplu bir pilav sunabilirsiniz. Afiyet olsun...

İFTAR MENÜSÜ TATLI TARİFİ

GÜLLAÇ TARİFİ VE MALZEMELER

10 adet güllaç yaprağı
1.5  litre süt
1 su bardağı toz şeker
1 çay bardağı gül suyu
1 su bardağı ince çekilmiş ceviz içi
1 su bardağı file fındık
1 kase nar içi

GÜLLAÇ NASIL YAPILIR?

Süt ve şekeri tencere kaynatın, ocaktan alırken gül suyunu ekleyin ve ılıması için kenara koyun. Güllaç yapraklarını parçalar halinde kırın. Güllaç tatlısını yapacağınız tepsine kuru güllaç yapraklarını serpin. Hazırladığınız sütlü karışımdan azar azar ekleyerek, yaprakları ıslatın. Ardından cevizleri ve fındıkların serpin ve yine üzerini güllaç yaprakları ile kaplayın. Bu işlemi yapraklar bitene kadar tekrar edin. Güllaç yapraklarının sütü tam olarak çekmesi için hazırlık aşaması bittikten sonra 10 dakika buzdolabında beklemesi gerekir. Dinlenen ve sütünü çeken güllaç tatlısını üzerine file fındık ve nane serperek ve dilimleyerek servis edebilirsiniz. Afiyet olsun...

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